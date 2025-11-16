  • неділя

    16 листопада, 2025

  • 11.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 16 листопада , 2025 неділя

  • Миколаїв • 11.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

МЗС: Україна може виготовити 20 млн дронів наступного року за умови підтримки партнерів

Андрій Сибіга заявив, що Україна може виготовити 20 млн дронів наступного року. Фото: focus.uaАндрій Сибіга заявив, що Україна може виготовити 20 млн дронів наступного року. Фото: focus.ua

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України та перейти від підходу «скільки буде потрібно» до принципу «настільки сильно, наскільки це можливо».

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Андрій Сибіга наголосив, що на нинішньому етапі війни ключовими є дві цілі: відмова від ілюзій всередині країни та руйнування ілюзій російського керівництва щодо можливості перемоги на фронті. За його словами, Кремль буде змушений припинити війну тоді, коли перестане вірити у військовий успіх та коли вартість продовження агресії перевищить ціну її завершення.

Міністр підкреслив, що світове співтовариство має достатньо ресурсів, щоб змусити Росію припинити війну. Він зауважив, що сучасна гонка озброєнь стосується не ядерного озброєння, а масового виробництва недорогих дронів. Ті держави, які першими зможуть наростити обсяги їхнього виготовлення, отримають перевагу у забезпеченні миру.

Андрій Сибіга додав, що українська оборонна промисловість є одним із найбільших джерел оборонних інновацій у світі. За його словами, Україна здатна виготовити до 20 мільйонів дронів у 2025 році за умови достатнього фінансування.

Нагадати, що Євросоюз виділив 2 мільярди євро на виробництво українських безпілотників.

Останні новини про: Війна в Україні

Президент Фінляндії назвав скасування зустрічі Трампа й Путіна втраченою можливістю для Кремля
В центрі Одеси запустили феєрверки
Дрон ударив по цивільній автівці в Херсоні: поранені троє людей
Реклама

Читайте також:

новини

«Знали про треш, який відбувався, і нічого не робили», — директор НАБУ заявив, що усім силовикам були відомі схеми в енергетиці

Аліса Мелік-Адамян
новини

Деякий «Алі-Баба» проводить наради та нарізає задачі переслідувати НАБУ і САП, — прокурор Клименко

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Миколаївщині більше 800 підприємств відновили роботу за час повномасштабної війни

Анна Гакман
новини

Близько половини Миколаївського району оснастили протидроновими сітками, — ОВА

Анна Гакман
новини

Від фінансової підтримки до безоплатної оренди: аграрії Миколаївщини отримали $5,5 млн міжнародної підтримки у 2025 році

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Дрон ударив по цивільній автівці в Херсоні: поранені троє людей
В центрі Одеси запустили феєрверки
Президент Фінляндії назвав скасування зустрічі Трампа й Путіна втраченою можливістю для Кремля

Попередній графік відключень світла у Миколаївській області на 17 листопада

Одеса стане ключовою точкою для постачання газу з Греції в Україну

8 годин тому

«Знали про треш, який відбувався, і нічого не робили», — директор НАБУ заявив, що усім силовикам були відомі схеми в енергетиці

Головне сьогодні