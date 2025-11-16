МЗС: Україна може виготовити 20 млн дронів наступного року за умови підтримки партнерів

Андрій Сибіга заявив, що Україна може виготовити 20 млн дронів наступного року. Фото: focus.ua

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України та перейти від підходу «скільки буде потрібно» до принципу «настільки сильно, наскільки це можливо».

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Андрій Сибіга наголосив, що на нинішньому етапі війни ключовими є дві цілі: відмова від ілюзій всередині країни та руйнування ілюзій російського керівництва щодо можливості перемоги на фронті. За його словами, Кремль буде змушений припинити війну тоді, коли перестане вірити у військовий успіх та коли вартість продовження агресії перевищить ціну її завершення.

Міністр підкреслив, що світове співтовариство має достатньо ресурсів, щоб змусити Росію припинити війну. Він зауважив, що сучасна гонка озброєнь стосується не ядерного озброєння, а масового виробництва недорогих дронів. Ті держави, які першими зможуть наростити обсяги їхнього виготовлення, отримають перевагу у забезпеченні миру.

Андрій Сибіга додав, що українська оборонна промисловість є одним із найбільших джерел оборонних інновацій у світі. За його словами, Україна здатна виготовити до 20 мільйонів дронів у 2025 році за умови достатнього фінансування.

Нагадати, що Євросоюз виділив 2 мільярди євро на виробництво українських безпілотників.