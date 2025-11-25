Він врятував друга з-під завалів, а вона повернулась у спорт після ампутації: підлітки Одещини отримали медалі «Майбутнє України»

Двоє підлітків з Одещини, Марк Аветікян та юна гімнастка Олександра Паскаль, отримали медалі Президента України «Майбутнє України».

Відповідний Указ оприлюднений на сайті Офісу президента.

Марк Аветікян, учень 11 класу Білгород-Дністровського ліцею №1. Фото: Офіс президента Марк Аветікян, учень 11 класу Білгород-Дністровського ліцею №1. Фото: Одеська ОВА

Марк Аветікян, учень 11-го класу Білгород-Дністровського ліцею №1, проявив героїзм під час ракетного обстрілу наприкінці червня. Коли будівля ліцею була пошкоджена й обвалилася, хлопець, ризикуючи власним життям, витягнув свого друга з-під завалів і врятував його.

Олександра Паскаль, дев’ятирічна гімнастка з Чорноморська, стала символом незламності. Після тяжкого поранення та ампутації ноги у 2022 році вона повернулася до тренувань менш ніж за рік і нині знову виборює медалі у художній гімнастиці, надихаючи своєю силою волі.

Олександра Паскаль, дев’ятирічна гімнастка з Чорноморська. Фото: Офіс президента Олександра Паскаль, дев’ятирічна гімнастка з Чорноморська. Фото: instagram.com/viktoria_efremova_spor

Нагадаємо, що підліток Дмитро Амальський із Миколаївщини, отримав нагороду від Президента за порятунок брата.