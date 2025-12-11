Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 676 дітей. Фото: Shutterstock

В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 676 дітей, ще понад 2 тисячі були поранені.

Про це йдеться насайті Офісу генерального прокурора.

Загалом за цей період поранень зазнали 2 293 дитини. Крім того, за офіційною статистикою щонайменше 19 546 дітей були депортовані або примусово вивезені до Росії.

Нагадаємо, раніше Генпрокурор ініціював перевірку всіх дитячих будинків в Україні.