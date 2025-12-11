Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 676 дітей
Ірина Олехнович
22:38, 11 грудня, 2025
В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 676 дітей, ще понад 2 тисячі були поранені.
Про це йдеться насайті Офісу генерального прокурора.
Загалом за цей період поранень зазнали 2 293 дитини. Крім того, за офіційною статистикою щонайменше 19 546 дітей були депортовані або примусово вивезені до Росії.
Нагадаємо, раніше Генпрокурор ініціював перевірку всіх дитячих будинків в Україні.
