  • пʼятниця

    12 грудня, 2025

  • 7.2°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 12 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 7.2° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 676 дітей

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 676 дітей. Фото: ShutterstockВід початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 676 дітей. Фото: Shutterstock

В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 676 дітей, ще понад 2 тисячі були поранені.

Про це йдеться насайті Офісу генерального прокурора.

Загалом за цей період поранень зазнали 2 293 дитини. Крім того, за офіційною статистикою щонайменше 19 546 дітей були депортовані або примусово вивезені до Росії.

Нагадаємо, раніше Генпрокурор ініціював перевірку всіх дитячих будинків в Україні.

Останні новини про: Діти

На Одещині викрили групу, яку підозрюють у незаконному продажі дітей за кордон для усиновлення
Генпрокурор ініціює перевірку всіх дитячих будинків в Україні
У Миколаєві для дітей організували безкоштовні катання на конях та екскурсію стайнею
Реклама

Читайте також:

новини

«Орендую у неї приміщення», — директорка «Проссекко 8» про звʼязок з депутаткою Ременніковою

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Недалекий», — Сєнкевич публічно образив керівника свого антикорупційного департаменту, з яким працював у мерії 10 років

Катерина Середа
новини

Сєнкевич заявив, що за вступ у групу «Санація» депутатам пропонують гроші

Анна Гакман
новини

Куди піти у Миколаєві на тижні: вистави, концерти, кіно та розваги для дітей

Марія Хаміцевич
новини

Сесія міськради схвалила корегування бюджету на 2025 рік: що отримає ЖКГ і які статті урізали

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Діти

У Миколаєві для дітей організували безкоштовні катання на конях та екскурсію стайнею
Генпрокурор ініціює перевірку всіх дитячих будинків в Україні
На Одещині викрили групу, яку підозрюють у незаконному продажі дітей за кордон для усиновлення

ХАРЧУВАННЯ

Кім заявив, що правоохоронці розслідують можливу розтрату коштів у справі харчування дітей

АФІША

Куди піти у Миколаєві на тижні: вистави, концерти, кіно та розваги для дітей

6 годин тому

Жителі Миколаївщини будуть без світла по 17 годин: оприлюднили графіки відключення на 12 грудня

Головне сьогодні