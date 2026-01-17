«Водогін дасть місту воду по 7 гривень», — Кім вважає реалізацію проєкту одним із найуспішніших своїх кейсів

Насосна станція на новому водогоні, фото «МикВісті»

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що будівництво нового водогону для Миколаєва є одним із найуспішніших управлінських кейсів за час його роботи. Також він впевнений, що тариф за воду у місці має бути нижчим.

Про це заявив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі програми «Newsмейкер».

«Я доволі спокійно можу казати, що це один із успішних моїх кейсів. Якби було відключення води та не був побудований водогін, то далі нічого б було пояснювати людям. Водогін побудований в серпні. Зараз стан побудови очисних 96%. Як план – перший квартал 2026 року він буде», — зазначив Віталій Кім.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Віталій Кім також наголосив, що вода, яка зараз подається в домівки миколаївців, відповідає державним стандартам якості і аналогічна по якості з Києвом.

«Зазначу, що зараз в кранах вода по ДСТУ вона така сама, як в Києві. Тобто в нас ДСТУ, на який ми працювали, більш суворий, бо люди реально пили воду з крану. Є два показника, які ми маємо дотягнути через очисні споруди, для того, щоб реально вода була питна. Це буде зроблено», — запевнив він.

Окремо очільник ОВА торкнувся теми тарифів. Він зазначив, що за даними НКРЕКП, економічно обґрунтований тариф за воду по місту становить майже 90 гривень. За його словами, сам водогін дозволяє подавати воду до Миколаєва за собівартістю близько 7 гривень. Решта вартості формується через очищення, транспортування та втрати водоканалу.

«Зараз діє тариф, по пам’яті, 34 гривні в Миколаєві вода і каналізація. НКРЕКП дало, що обґрунтований тариф 90 гривень, але діє в нас ще 34 гривні. І це буде погана історія, якщо ціну піднімуть людям. Ми створили комісію, яка буде перевіряти. Тому що цей водогін — він місту дасть воду по 7 гривень, вся інша вартість — це вартість очистки і доставки і втрат водоканала», — говорить голова ОВА.

Крім того, він зазначив, що для перевірки обґрунтованості витрат створили спеціальну комісію, адже він вважає, що на підприємстві «забагато втрат».

«Зараз водоканал корпоратизується, наглядова рада, ми запросили данійців, атикорупціонерів, щоб було прозоро. Бо я вважаю, що там забагато втрат, неоптимальних рішень — і всі вкладають у тариф. Але я не фахівець. Навіть, якщо я це знаю, мають давати (висновки, — прим.) фахівці. Я буду боротись, щоб цей тариф був нижчим. Зараз обмеження по військовому стану — це правильно. Це збитковий тариф для міста і місто має платити. Місто нічого свого не витрачає, а витрачає гроші платників податків», — наголосив Віталій Кім.

Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пообіцяв зробити усе, щоб тариф на централізоване питне водопостачання для миколаївців не зріс.

Своєю чергою мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що місто тепер сплачує за воду з нового водогону за лічильником, що може вплинути на тариф для споживачів.

Читайте також статтю «МикВісті» «Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?».

Там зокрема розповідається, що запустити нові водоочисні споруди для подачі централізованого водопостачання у Миколаєві обіцяють вже з січня 2026 року, але повноцінно їх обіцяють запустити пізніше. Їх побудували за рахунок коштів, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону.

Спочатку на будівництво нових водоочисних споруд для Миколаєва планували брати кредит ЄІБ, ще частину мала надати Данія у якості гранту. На реалізацію цього проєкту потрібно було кілька років і це мало допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів.

Але згодом голова Держагентства відновлення Серій Сухомлин сказав, що від цієї ідеї відмовились. І побудувати нові водоочисні споруди вирішили за державні кошти — ті, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону для міста.

Однак мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтримує модернізацію нових водоочисних споруд за кредит від Європейського інвестиційного банку, але вважає, що сплачувати його має держава.

Водогін для Миколаєва. Трохи історії

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже більше трьох років. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання якісної води.

Увесь цей час миколаївці отримували воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо.

Довгий час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області навіть обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». Однак згодом і замовника, і підрядника будівництва змінили. Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, а підрядником — група компаній «Автострада».

Новий водогін для Миколаєва запустили у роботу 7 жовтня 2025 року — його під’єднали до мереж водоканалу.