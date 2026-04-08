 Оновлення нормативної грошової оцінки для земель у Миколаєві: що депутати повинні знати

У Миколаєві вже 7 років не оновлювали нормативну грошову оцінку землі: питання винесуть на сесію

Миколаївська міська рада. Фото: МикВістіМиколаївська міська рада. Фото: МикВісті

Нормативну грошову оцінку, від якої залежить земельний податок, вартість оренди землі та, відповідно, надходження у бюджет міста, у Миколаєві затвердили ще 7 років тому. Депутати міської ради мають її оновити, після чого замовлять розробку технічної документації.

Відповідна інформація департаменту архітектури та містобудування до депутатів Миколаївської міськради є у розпорядженні «МикВісті».

У документі йдеться про те, що на засідання міськради 26 березня виносили проєкт рішення, який стосувався проведення нормативної грошової оцінки земель Миколаєва. У департаменті архітектури зазначають, що за законом проведення та оновлення нормативної грошової оцінки є обов’язковим. Робити це мають раз на 5-7 років.

«Наразі в місті Миколаєві нормативна грошова оцінка діє вже сьомий рік, тобто виникла необхідність в її оновленні», — йдеться у документі.

Від нормативної грошової оцінки залежить земельний податок, орендна плата за землю державної та комунальної власності та, відповідно, надходження у бюджет міста. Оскільки рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки є регуляторним актом, то депутати мають дотриматися процедури.

«Щоб нова нормативна грошова оцінка почала діяти з 1 січня наступного року, рішення про її затвердження має бути не лише прийняте, а й офіційно оприлюднене до 15 липня поточного року», — пояснили у департаменті архітектури та містобудування.

Також у департаменті пояснили, що індексація нормативної грошової оцінки проводиться з урахуванням коефіцієнтів, а їх щороку визначає держава.

«Індексація за період 2021-2025 роки автоматично враховується у базовій вартості нормативної грошової оцінки на час її прийняття. На цей час базова вартість нормативної грошової оцінки, що діє з 2020 року, становить 340,76 гривень, а з урахуванням змін в індексації у 2026 році становить 548 гривень», — додали у департаменті архітектури та містобудування.

Розробляють технічну документацію для нормативної грошової оцінки відповідно до законів та методик, і розробники не можуть на власний розсуд визначати вартість чи встановлювати коефіцієнти. За новою методикою розрахунку, зміни нормативної грошової оцінки можливі залежно від розташування та цільового призначення ділянки, наявності комунікацій.

Також у департаменті архітектури пояснили, що витяг з нормативної грошової оцінки при розробці нової документації буде надаватися швидше, ніж зараз.

«З урахуванням того, що в 2025 році було внесено інформацію про межі міста Миколаєва при розробці нової технічної документації з нормативної грошової оцінки витяг з НГО буде видаватись Держгеокадастром в автоматизованому режимі протягом кількох хвилин, що виключить можливість технічних помилок службовцями геокадастру, оскільки на теперішній час його формування та підготовка займають декілька днів», — зазначили департаменті архітектури та містобудування.

Після того, як депутати ухвалять рішення, у Миколаєві мають замовити технічну документацію. Це питання планують винести на засідання міської ради, яке відбудеться завтра, 9 квітня.

Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що через подорожчання палива місто не зможе виконати всі заплановані бюджетом роботи у повному обсязі. Проєкти доведеться переглядати до оголошення тендерів.

Громадська організація «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) висловлює вдячність за фінансову підтримку Європейського Союзу через свій проєкт "Підтримка прифронтових медіа та розслідувальної журналістики" (FAIR Media Ukraine), який впроваджується Internews International у партнерстві з Media Development Foundation (MDF). ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) зберігає повну редакційну незалежність, а інформація, подана тут, не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу, Internews International або MDF.

