Естонія замовила у США ще три системи HIMARS

М142 HIMARS. Фото: СтратКом ЗСУ

Естонія дозамовила у американської компанії Lockheed Martin ще три системи HIMARS.

Угоду про закупівлю підписали Естонський центр інвестицій в оборону та Lockheed Martin, пише «Європейська правда».

«Це точкова й довгострокова робота, що забезпечить виконання оборонних планів НАТО. Додаткові системи HIMARS забезпечать естонській армії і НАТО необхідні спроможності для далекобійних ударів, суттєво посилюючи і наші індивідуальні оборонні спроможності, і стримування. Поглиблення співпраці з Lockheed Martin також безпосередньо сприятиме розвитку естонської оборонної промисловості», – зазначив міністр оборони Ханно Певкур.

Перші шість придбаних Естонією HIMARS прибули в країну минулої весни. Замовлені три очікуються у 2027 році.

Окрім них, Естонія закуповує корейські РСЗВ Chunmoo такого ж типу – у грудні 2025 року анонсували угоду про шість систем, поставка очікується наприкінці 2027 року.

Нагадаємо, уряд Естонії ухвалив рішення тимчасово закрити нічний рух через два автомобільні пункти пропуску на кордоні з Росією — Лухамаа та Койдула. Обмеження діятимуть протягом трьох місяців, починаючи з 24 лютого.

Останні новини про: Естонія

Російський дрон залетів до Естонії та влучив в електростанцію: уряд скликає екстрене засідання
Естонія планує створити «дронну поліцію» та посилити захист повітряного простору
Дрони залетіли на територію Естонії: уламки знайшли поблизу кордону з РФ
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук
новини
На сміттєзвалищі у Доманівці накопичився вже мільйон тонн відходів

Юлія Бойченко
новини
На Миколаївщині понад 6 тисяч ФОПів із працівниками: скільки підприємців на півдні країни

Світлана Іванченко
новини
Потрібно збільшити темпи переробки відходів руйнації по області, але техніка є лише в Миколаєві, — ОВА

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві планують завершити об’єднання чотирьох лікарень за два місяці

Анна Гакман
У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук

На Великдень не передбачають відключення світла

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Як раніше виглядала вулиця Соборна у Миколаєві: історичні фото