Естонія замовила у США ще три системи HIMARS

М142 HIMARS. Фото: СтратКом ЗСУ

Естонія дозамовила у американської компанії Lockheed Martin ще три системи HIMARS.

Угоду про закупівлю підписали Естонський центр інвестицій в оборону та Lockheed Martin, пише «Європейська правда».

«Це точкова й довгострокова робота, що забезпечить виконання оборонних планів НАТО. Додаткові системи HIMARS забезпечать естонській армії і НАТО необхідні спроможності для далекобійних ударів, суттєво посилюючи і наші індивідуальні оборонні спроможності, і стримування. Поглиблення співпраці з Lockheed Martin також безпосередньо сприятиме розвитку естонської оборонної промисловості», – зазначив міністр оборони Ханно Певкур.

Перші шість придбаних Естонією HIMARS прибули в країну минулої весни. Замовлені три очікуються у 2027 році.

Окрім них, Естонія закуповує корейські РСЗВ Chunmoo такого ж типу – у грудні 2025 року анонсували угоду про шість систем, поставка очікується наприкінці 2027 року.

Нагадаємо, уряд Естонії ухвалив рішення тимчасово закрити нічний рух через два автомобільні пункти пропуску на кордоні з Росією — Лухамаа та Койдула. Обмеження діятимуть протягом трьох місяців, починаючи з 24 лютого.