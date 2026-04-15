 Вакцинація проти кору для дорослих: області отримали нові дози для щеплень

Україна отримала більше 18 тис. доз вакцини від кору для щеплення дорослих

Від кору вакцинуватимуть дорослих. Ілюстративне фото

18 500 доз вакцини проти кору для безоплатної вакцинації дорослих доставлені в регіони. Розподілили вакцину між всіма областями.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Зазначаєься, що Міністерство охорони здоров’я отримало вакцину у співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров’я за підтримки Фонду «Азія — Європа» (ASEF) та розподілило її між усіма областями.

«Вона призначена, зокрема, для оперативного реагування на можливі спалахи кору», — повідомили у міністерстві.

У МОЗ зазначили, що кір може призводити до серйозних ускладнень (пневмонія, отит, енцефаліт, інвалідність і смерть). Найбільший ризик — у дітей до 5 років, вагітних та людей з ослабленим імунітетом. Єдиний надійний спосіб захисту — вакцинація.

В Україні вакцинація проти кору включена до Календаря профілактичних щеплень. Її мають робити у 1 рік та 4 роки. Якщо людина контактувала з хворим, то треба зробити щеплення у перші 72 години.

Нагадаємо, що раніше другу дозу вакцини дітям робили у шість років, проте згідно з новим календарем профілактичних щеплень терміни змістилися. У Миколаєві батькам радять не зволікати та робити щеплення, не очікуючи початку школи.

