Україна отримала більше 18 тис. доз вакцини від кору для щеплення дорослих

18 500 доз вакцини проти кору для безоплатної вакцинації дорослих доставлені в регіони. Розподілили вакцину між всіма областями.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Зазначаєься, що Міністерство охорони здоров’я отримало вакцину у співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров’я за підтримки Фонду «Азія — Європа» (ASEF) та розподілило її між усіма областями.

«Вона призначена, зокрема, для оперативного реагування на можливі спалахи кору», — повідомили у міністерстві.

У МОЗ зазначили, що кір може призводити до серйозних ускладнень (пневмонія, отит, енцефаліт, інвалідність і смерть). Найбільший ризик — у дітей до 5 років, вагітних та людей з ослабленим імунітетом. Єдиний надійний спосіб захисту — вакцинація.

В Україні вакцинація проти кору включена до Календаря профілактичних щеплень. Її мають робити у 1 рік та 4 роки. Якщо людина контактувала з хворим, то треба зробити щеплення у перші 72 години.

Нагадаємо, що раніше другу дозу вакцини дітям робили у шість років, проте згідно з новим календарем профілактичних щеплень терміни змістилися. У Миколаєві батькам радять не зволікати та робити щеплення, не очікуючи початку школи.