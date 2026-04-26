 Україна підписала угоду з ЄБРР на фінансування відновлення Чорнобильської АЕС

    27 квітня, 2026

  27 квітня , 2026 понеділок

Україна та ЄБРР підписали угоду на €30 млн для початку відновлення ЧАЕС

Україна підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку. Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля

Україна підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про фінансування першого етапу відновлення Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильська АЕС.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, під час Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки розпочато мобілізацію коштів для відновлення захисної споруди, яка була пошкоджена внаслідок удару російського дрона у лютому 2025 року.

У межах домовленостей ЄБРР надає 30 мільйонів євро на початковий етап робіт. Кошти спрямують на оцінку пошкоджень, розробку технічних рішень, проєктування та підготовку до відновлювальних робіт, а також на закупівлю необхідного обладнання.

Загальна попередня вартість відновлення та посилення безпеки конфайнменту оцінюється приблизно у 500 мільйонів євро.

Крім того, міжнародні партнери вже взяли на себе зобов’язання майже на 100 млн євро, які також будуть спрямовані на відновлення об’єкта та підвищення ядерної безпеки України.

За підсумками конференції ухвалено спільну заяву, яку підтримали 24 країни. У ній підтверджено готовність допомагати Україні у відновленні конфайнменту та посиленні ядерної безпеки.

Українська сторона подякувала ЄБРР, а також МАГАТЕ, Європейському Союзу та урядам країн-партнерів за підтримку у відновленні об’єкта та зміцненні енергетичної стійкості.

Нагадаємо, що у 40-ві роковини аварії на Чорнобильська АЕС президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ліквідаторів аварії, рятувальників ДСНС України та працівників станції, які забезпечували її роботу під час окупації у 2022 році та ліквідовували наслідки удару російського дрона по конфайнменту у 2025 році.

