 У SIPRI підрахували, хто витрачає найбільше на озброєння у світі

У SIPRI назвали країни, які витрачають найбільше грошей на зброю

У SIPRI підрахували, хто витрачає найбільше на озброєння у світі. Фото: war.gov

Світові витрати на озброєння зростають уже 11-й рік поспіль. У 2025 році вони сягнули 2,89 трильйона доларів, а понад половину цієї суми забезпечили США, Китай і Росія.

Про це свідчать дані Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

Згідно з доповіддю, витрати зросли на 2,9% порівняно з попереднім роком. Їхня частка у світовому ВВП досягла 2,5% — це найвищий показник із 2009 року.

На три країни — США, Китай і Росію — припадає 1,48 трильйона доларів, або 51% усіх світових військових витрат.

У США витрати у 2025 році скоротилися до 954 мільярдів доларів. Це пов’язано з тим, що не було затверджено нову фінансову військову допомогу Україні.

«Це різко контрастувало з попередніми трьома роками, коли загалом було затверджено 127 мільярдів доларів», — зазначили у SIPRI.

Водночас США продовжують збільшувати інвестиції у ядерний та звичайний військовий потенціал, щоб зберігати вплив у Західній півкулі та стримувати Китай в Індо-Тихоокеанському регіоні.

SIPRI відстежує розвиток військових витрат у всьому світі та підтримує найбільш повне, послідовне та широке загальнодоступне джерело даних про військові витрати. Щорічне оновлення бази даних військових витрат SIPRI доступне з сьогоднішнього дня за адресою. Перший рік, за який доступна глобальна цифра військових витрат, — 1988 рік.

Всі відсоткові зміни виражаються в реальному вираженні (постійні ціни 2024 року). Військові витрати відносяться до всіх державних витрат на поточні військові сили та діяльність, включаючи заробітну плату та пільги, операційні витрати, закупівлю зброї та обладнання, військове будівництво, дослідження та розробки, а також центральну адміністрацію, командування та підтримку. Тому SIPRI не рекомендує використовувати такі терміни, як «витрати на зброю», посилаючись на військові витрати, оскільки витрати на озброєння, як правило, становлять лише меншість від загальної кількості.

Методологія SIPRI для розрахунку військових витрат відрізняється від тієї, що використовується НАТО. В результаті дані SIPRI щодо військових витрат та військового тягаря членів НАТО можуть не точно відповідати тим, що опубліковані НАТО або іншими джерелами, які включають певні категорії витрат, які не завжди включаються SIPRI.

Раніше США попередили низку європейських союзників про затримку виконання раніше укладених контрактів на постачання озброєння. Причиною називають війну в Ірані, яка виснажує американські запаси.

