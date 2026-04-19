 Голова МВС анонсував обговорення закону про цивільну зброю та право на самозахист

«Люди мають отримати право на збройний самозахист», — голова МВС анонсував обговорення закону про цивільну зброю

Ігор Клименко на місці теракту в Києві, 18 квітня 2026 року. Фото: Інна Виговська / hromadske

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що «люди мають отримати право на збройний самозахист», коментуючи теракт у Києві 18 квітня.

Про це він написав у соцмережах.

За його словами, це питання актуальне, зокрема тому, що на початку повномасштабного вторгнення цивільні отримували зброю для національного спротиву.

Міністр повідомив, що найближчим часом планують провести експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів та ветеранської спільноти для підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю.

Водночас Ігор Клименко назвав дії поліцейських, які перебували на місці теракту, «ганебними» та «негідними».

«Це сором для всієї системи. Вони відсторонені, триває розслідування. Також будуть ухвалені додаткові кадрові рішення щодо керівників», — зазначив міністр.

Він також наголосив, що некоректно робити висновки про всю поліцію лише на підставі дій окремих працівників.

Крім того, Ігор Клименко повідомив, що в межах розслідування перевірять медичні довідки нападника, які він отримував для продовження дозволу на зброю. За його словами, психічний стан чоловіка міг бути нестабільним.

Міністр внутрішніх справ також уточнив, що масових перевірок власників зброї не планується.

Теракт у Києві 18 квітня

У Києві 18 квітня сталася стрілянина в Голосіївському районі. Невідомий відкрив вогонь по людях.

Чоловік, який відкрив стрілянину, захопив заручників супермаркеті. Під час затримання він стріляв у поліцейських.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що через стрілянину загинули п’ятеро людей, ще десятеро отримали поранення та були госпіталізовані. Правоохоронцям вдалося врятувати чотирьох заручників.

Офіційно його особу не називали, але «УП» з посиланням на джерела писала, що це Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України, раніше проживав у Бахмуті Донецької області.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту в Києві 18 квітня.

