«Це тільки початок», — Зеленський показав 7 видів українських ракет і десятки зразків новітньої зброї

Зеленський показав 7 видів ракет українського виробництва. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський презентував 56 зразків українського озброєння під час звернення з нагоди Дня зброяра. Серед продемонстрованих розробок — одразу сім видів ракет вітчизняного виробництва.

Про це повідомив Офіс президента.

За словами глави держави, Україна вже має власну далекобійну ракетну зброю, яка не лише перебуває на етапі розробки, а й активно застосовується.

— Україна має свою далекобійну ракетну зброю. І не просто розробку, а реальну силу, яка вже працює. «Фламінго» й «Рута»», «Пекло» й «Нептун», «Паляниця» й «Вільха» — ми вже можемо всім цим пишатися, але зупинятися на цьому точно не будемо. Це тільки наші початкові кроки. Індустрія буде розвиватись, і ворог буде це відчувати, — заявив президент.

Зокрема в Офісі представили:

«Фламінго» — далекобійна крилата ракета наземного базування. Серійне виробництво стартувало у 2025 році. Здатна уражати цілі на відстані до трьох тисяч кілометрів і нести бойову частину понад одну тонну.

«Рута» — крилата ракета-дрон для ударних і розвідувальних завдань із дальністю польоту до 300 кілометрів. Постачається українським військовим із 2024 року.

«Пекло» — реактивний ракетодрон із високою швидкістю та маневровістю, дальність польоту — до 700 кілометрів, бойова частина — від 23 кілограм.

«Нептун» — протикорабельна крилата ракета для ураження надводних і наземних цілей із дальністю до 300 кілометрів та бойовою частиною 150 кілограм.

«Паляниця» — далекобійна ракета-дрон із турборакетним двигуном, вперше успішно застосована у серпні 2024 року.

«Вільха» — реактивна система залпового вогню з коригованим боєприпасом калібру 300 мм.

Президент також повідомив про «історичну далекобійність» українських безпілотників — до 1750 кілометрів від державного кордону.

За його словами, українська оборонна промисловість продовжить нарощувати можливості, а нові розробки. Зокрема «Січень», «Лютий», «Морок», «Барс», «Обрій» і FP-дрони — вже демонструють результат.

Загалом представили 31 безпілотник різних типів (далекобійні, FPV, бомбери, розвідники, ударні та перехоплювачі), сім ракет, чотири засоби радіоелектронної боротьби, шість наземних роботизованих комплексів, один турель протиповітряної оборони, три безекіпажні морські комплекси та чотири спеціалізовані бронеавтомобілі.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував українські дрони-перехоплювачі для країн Перської затоки, але за певних умов.