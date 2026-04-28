16:57, 28 квітня, 2026
Україна створює доступні та безпечні умови для вступу дітей і молоді з тимчасово окупованих територій.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
Вступ–2026: основне
Умови залежать від дати виїзду:
– якщо вступник перебуває на ТОТ або виїхав після 1 жовтня 2025 року – вступ можливий без НМТ, за результатами співбесіди;
– якщо виїзд відбувся раніше, то вступ можливий за результатами НМТ із застосуванням квоти-2.
Квота-2 – це окремі бюджетні місця для вступників з ТОТ і територій активних бойових дій (у середньому близько 10%, до 40% – у переміщених і прифронтових закладах вищої освіти).
Вступники можуть обрати формат вступу: НМТ або співбесіда. Водночас у разі вступу за співбесідою на контракт державний грант не надається. У разі незарахування на бюджет передбачена можливість подальшого переведення з контрактної форми навчання.
Додаткова підтримка:
– освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» (працюють з 1 червня до 30 вересня);
– супровід на всіх етапах вступу, частково дистанційно;
– безоплатне житло на час вступу;
– державна підтримка, стипендії та допомога з адаптацією.
У межах ініціативи Bring Kids Back UA надається допомога з виїздом – безоплатно, конфіденційно та з повним супроводом. Також доступні підготовчі програми, зокрема «нульовий курс».
Детальніше: https://bit.ly/4t3AGur
Електронна пошта: osvita.tot@bringkidsback.org.ua
Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська ОВА
