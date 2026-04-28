Україна створює доступні та безпечні умови для вступу дітей і молоді з тимчасово окупованих територій

Україна створює доступні та безпечні умови для вступу дітей і молоді з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Вступ–2026: основне

Умови залежать від дати виїзду:

– якщо вступник перебуває на ТОТ або виїхав після 1 жовтня 2025 року – вступ можливий без НМТ, за результатами співбесіди;

– якщо виїзд відбувся раніше, то вступ можливий за результатами НМТ із застосуванням квоти-2.

Квота-2 – це окремі бюджетні місця для вступників з ТОТ і територій активних бойових дій (у середньому близько 10%, до 40% – у переміщених і прифронтових закладах вищої освіти).

Вступники можуть обрати формат вступу: НМТ або співбесіда. Водночас у разі вступу за співбесідою на контракт державний грант не надається. У разі незарахування на бюджет передбачена можливість подальшого переведення з контрактної форми навчання.

Додаткова підтримка:

– освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» (працюють з 1 червня до 30 вересня);

– супровід на всіх етапах вступу, частково дистанційно;

– безоплатне житло на час вступу;

– державна підтримка, стипендії та допомога з адаптацією.

У межах ініціативи Bring Kids Back UA надається допомога з виїздом – безоплатно, конфіденційно та з повним супроводом. Також доступні підготовчі програми, зокрема «нульовий курс».

Детальніше: https://bit.ly/4t3AGur

Електронна пошта: osvita.tot@bringkidsback.org.ua

Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська ОВА

