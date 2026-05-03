У Луцьку викрили схему фіктивного працевлаштування для «броні» в ліцеї

Затримали директора, заступника директора та секретаря навчального закладу. Фото: Нацполіція

У Луцьку викрили схему, за якою в одному з ліцеїв оформлювали фіктивних працівників, щоб вони могли отримати бронювання від мобілізації.

Як повідомили в Національній поліції України, до організації причетні посадові особи навчального закладу. Вони оформлювали на роботу людей, які фактично не з’являлися на робочих місцях і не виконували жодних обов’язків.

Попри це, «працівники» отримували зарплати та премії. Частину коштів, за даними слідства, вони передавали організаторам схеми. Саме завдяки фіктивному працевлаштуванню чоловіки призовного віку отримували відстрочку від мобілізації.

Затримали директора, заступника директора та секретаря навчального закладу. Фото: Нацполіція

За попередніми даними, державі завдано збитків на понад 3 млн грн. Близько 1 млн грн, як стверджують правоохоронці, було повернуто організаторам через банківські перекази.

Поліція провела 51 обшук у фігурантів справи та в установах освіти. Вилучили документи, техніку, готівку в різних валютах, банківські картки, автомобіль та записи.

Затримали трьох посадовців ліцею — директора, його заступника та секретаря. Їм повідомили про підозру. Триває розслідування, правоохоронці встановлюють інших причетних.

Нагадаємо, що у Миколаєві судитимуть посадовця «Укрзалізниці», який, за даними слідства, оформив на роботу військовозобов’язаного лише на папері, щоб той отримав бронювання від мобілізації. Також чоловіка підозрюють у привласненні коштів і підробці документів.