У Миколаєві відбулася робоча зустріч щодо підвищення ефективності супроводу ветеранів. Фото: Миколаївська обласна рада

У четвер, 14 травня, за співпраці Миколаївської обласної ради та ГО «Український ветеранський центр» відбулася робоча зустріч з питань організації та підвищення ефективності супроводу ветеранів на рівні громад та області.

Про це повідомляє Миколаївська обласна рада.

Участь у заході взяли голова обласної ради Антон Табунщик та його перший заступник, голова Ради ветеранів при облраді Ігор Щербина, заступник голови облради Денис Андрєєв, депутат облради та співзасновник БФ «Щедрик Інфо» Олександр Мосін, радниця голови облради з питань підтримки ветеранів, секретар Ради ветеранів Вероніка Гнатюк, головний спеціаліст відділу звернень і доступу до публічної інформації облради, член Ради ветеранів Вікторія Матієнко, голова правління ГО «Український ветеранський центр», член Ради ветеранів Дмитро Гнатюк, в. о. начальника відділу з питань ветеранської політики ОВА Наталія Мороз, директор Агенції регіонального розвитку Миколаївської області Євген Бабков, представники міжнародних правозахисних організацій, керівники ветеранських проєктів, представники ТЦК та СП, фахівці із супроводу ветеранів, які працюють у громадах та на базі лікарень Миколаївщини, а також їх колеги з інших регіонів України.

На початку зустрічі Антон Табунщик наголосив, що такі заходи є важливим кроком для скорочення дистанції в комунікації між представниками влади та фахівцями, які щоденно працюють із нашими захисниками.

«Головна мета сьогодні – налагодити ефективний обмін досвідом. Ми прагнемо, щоб кожен фахівець у нашому регіоні не залишався сам на сам із викликами, а відчував підтримку колег та мав доступ до кращих напрацювань. Сьогодні ми тут, аби почути ваші пропозиції та разом зробити шлях ветерана до цивільного життя максимально зрозумілим та комфортним», – зазначив голова обласної ради.

Так, під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання ветеранської політики на рівні громад та області, а також визначили коло проблемних питань, які стануть основою для підготовки звернень до Уряду з метою їх системного вирішення.

Окрему увагу приділили практичним аспектам діяльності фахівців із супроводу ветеранів. Зокрема, було презентовано новий формат створеної Радою ветеранів при обласній раді Дорожньої карти ветерана – друкований робочий посібник для профільних спеціалістів. На відміну від електронної версії, цей формат розроблений як щоденний інструмент у роботі фахівця із супроводу: він містить не лише алгоритми дій, а й спеціальні сторінки для нотаток. Це дозволить спеціалістам оперативно фіксувати зміни в законодавстві, особливості місцевих програм або іншу важливу інформацію, яка потребує постійного оновлення.

Під час зустрічі також порушили питання правової обізнаності ветеранів як основи реінтеграції. Представники ГО «Український ветеранський центр» та ветеранської спільноти «Трайб» окреслили ключові потреби ветеранів у юридичному супроводі під час переходу до цивільного життя та представили інструменти співпраці для громад.

Крім того, присутні обговорили перспективи залучення ресурсів та партнерів для реалізації ветеранських проєктів. Йшлося про можливості грантової підтримки та залучення інвестицій через Агенцію регіонального розвитку Миколаївської області, а також допомогу від благодійних організацій, зокрема БФ «Щедрик Інфо».

Завершився захід у форматі живого діалогу, під час якого учасники обмінялися практичним досвідом та узгодили подальші кроки щодо впровадження напрацьованих механізмів підтримки захисників.