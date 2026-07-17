В Ізмаїлі міськрада не погодила акцію на підтримку Федорова, активісти провели одиночні пікети

Ілюстративне фото мітингу у Миколаєві. Фото МикВісті

Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради не погодив проведення акції на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

Про це повідомляє видання «Інтент» із посиланням на відповідь міськради активісту В'ячеславу Масюкевичу.

Активіст повідомив міську раду про намір провести мітинг, щоб привернути увагу до кадрових змін у Міністерстві оборони. У відповіді виконком зазначив, що під час воєнного стану діють обмеження на проведення таких заходів.

Попри відмову, за словами Масюкевича, акцію провели у форматі одиночних пікетів, а такий формат планують використовувати й надалі.

Як пише «Інтент», раніше місцева жителька Тетяна Губанова вийшла до будівлі міської ради з плакатом на підтримку Федорова. Вона розповіла виданню, що після розмови з чоловіком, який представився працівником міськради та сфотографував її, на місце прибули поліцейські.

Ілюстративне фото мітингу у Миколаєві. Фото МикВісті

За словами активістки, правоохоронці повідомили, що мітинги під час воєнного стану заборонені, та попросили її персональні дані.

У міській раді заявили, що не отримували повідомлення про цю акцію, тому дізналися про неї із соціальних мереж. Також там пояснили, що відмовили у проведенні мітингу через обмеження, запроваджені наказом голови Одеської обласної військової адміністрації, про який Ізмаїльська районна рада повідомляла у 2023 році.

Юрист-правозахисник Віталій Матвєєв зазначив, що під час воєнного стану право на мирні зібрання може бути обмежене, однак, за його словами, такі рішення мають бути обґрунтованими, а обмеження — пропорційними.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що громадяни мають право висловлювати свою позицію щодо кадрових рішень, і зазначив, що реагує на суспільні настрої.

Відповідь виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради на звернення щодо проведення акції. Фото Інтент

Нагадаємо, що у Миколаєві 16 липня близько 10:00 відбувся мітинг із картонними плакатами, на який вийшло приблизно 30 людей.