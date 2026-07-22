У Києві на ВДНГ створили найбільший в Україні лабіринт із понад 10 тис. соняшників

Соняшниковий лабіринт. Фото agronews.ua

У Києві на території ВДНГ встановили національний рекорд, створивши найбільший в Україні інтерактивний лабіринт із 10 650 соняшників. Локацію презентували в межах фестивалю «Активна країна з Кернел», який проходив 16–19 липня.

Про це пише agronews.ua.

Лабіринт внесли до Національного реєстру рекордів України. Локація облаштована стежками, гойдалками та двоповерховою оглядовою альтанкою, що дозволяє побачити всю композицію з висоти.

Через високий інтерес відвідувачів організатори вирішили залишити соняшниковий лабіринт відкритим та безкоштовним для відвідування до 1 жовтня.

Загалом фестиваль, що поєднав 20 видів спорту, сімейний відпочинок та знайомство з сучасним агросектором,відвідали близько 50 тисяч людей.

Соняшниковий лабіринт. Фото agronews.ua

У програмі також були дитяча агрогрядка, агроестафети під керівництвом стронгмена Андрія Кошубського та фінал «Кубка Кернел» серед дитячих мультиспортивних клубів.

В окремій зоні демонстрували сучасні агротехнології, зокрема використання штучного інтелекту та супутникових даних. за словами директорки з комунікацій «Кернел» Олени Плахової, проект має на меті популяризацію фізичної активності та здорового способу життя.

Соняшниковий лабіринт. Фото agronews.ua

Нагадаємо, що у Миколаєві знову замайоріли вітрила над Бузьким лиманом. У вихідні, 11–12 липня, в акваторії міста відбулася відкрита регата крейсерсько-перегонових яхт, присвячена Дню Військово-морських сил Збройних сил України.