Київська митниця передала Львівському історичному музею десять вилучених артефактів
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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Львівський історичний музей отримав десять культурних цінностей, які працівники Київської митниці вилучили під час спроб їх незаконного вивезення за кордон у міжнародних поштових відправленнях. Передача артефактів відбулася за рішенням Експертно-фондової ради при Міністерстві культури України.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
Митники вилучили предмети з посилок, оскільки відправники не мали передбачених законодавством дозволів на право вивезення таких об'єктів за межі країни.
Серед переданих музею цінностей є унікальні археологічні пам'ятки та прикраси різних епох.
Колекцію закладу поповнили натільні хрестики одинадцятого-тринадцятого століть, давньоруський хрест-енколпіон тринадцятого століття, язичницький амулет-підвіска у вигляді ключика одинадцятого-дванадцятого століть, ремінна бляшка десятого-одинадцятого століть, а також старовинна брошка кінця дев'ятнадцятого — початку двадцятого століття.
Експерти встановили, що більшість цих предметів є пам'ятками археології, які мають важливе культурне й історичне значення для дослідження духовної культури та декоративно-ужиткового мистецтва України.
Відтепер вилучені артефакти зберігатимуться у музейному фонді, де вони будуть доступні для наукових досліджень та огляду відвідувачів.
Нагадаємо, що СБУ викрила двох жителів Миколаєва, які намагалися незаконно вивезти за кордон археологічні артефакти.
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