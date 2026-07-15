Київська митниця передала Львівському історичному музею десять вилучених артефактів

Стародавні артефакти. Фото Державна митна служба України

Львівський історичний музей отримав десять культурних цінностей, які працівники Київської митниці вилучили під час спроб їх незаконного вивезення за кордон у міжнародних поштових відправленнях. Передача артефактів відбулася за рішенням Експертно-фондової ради при Міністерстві культури України.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Митники вилучили предмети з посилок, оскільки відправники не мали передбачених законодавством дозволів на право вивезення таких об'єктів за межі країни.

Серед переданих музею цінностей є унікальні археологічні пам'ятки та прикраси різних епох.

Стародавні артефакти. Фото Державна митна служба України Стародавні артефакти. Фото Державна митна служба України

Колекцію закладу поповнили натільні хрестики одинадцятого-тринадцятого століть, давньоруський хрест-енколпіон тринадцятого століття, язичницький амулет-підвіска у вигляді ключика одинадцятого-дванадцятого століть, ремінна бляшка десятого-одинадцятого століть, а також старовинна брошка кінця дев'ятнадцятого — початку двадцятого століття.

Експерти встановили, що більшість цих предметів є пам'ятками археології, які мають важливе культурне й історичне значення для дослідження духовної культури та декоративно-ужиткового мистецтва України.

Відтепер вилучені артефакти зберігатимуться у музейному фонді, де вони будуть доступні для наукових досліджень та огляду відвідувачів.

Стародавні артефакти. Фото Державна митна служба України

Стародавні артефакти. Фото Державна митна служба України

Нагадаємо, що СБУ викрила двох жителів Миколаєва, які намагалися незаконно вивезти за кордон археологічні артефакти.