Восени учні 10-х класів протестують новий формат ДПА: що зміниться

Школярі. Ілюстративне фото: МикВісті

Восени цього року близько двох тисяч десятикласників візьмуть участь у тестуванні нового формату державної підсумкової атестації (ДПА), яке проведе Український центр оцінювання якості освіти.

Про це повідомила директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко, пише Education.ua.

Пілотне тестування проходитимуть десятикласники, які вже завершили навчання за програмою базової середньої освіти. Цього разу вони виконуватимуть завдання з двох освітніх галузей — мовно-літературної та математичної. У майбутньому до ДПА планують додати також природничу, історичну та іншомовну галузі.

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Тестування проводитимуть за допомогою спеціальної онлайн-платформи. Через неї учні отримуватимуть завдання, а школи — результати. Індивідуальні результати учасників не публікуватимуть. Доступ до них матиме лише навчальний заклад, тоді як на державному рівні аналізуватимуть узагальнені дані.

Нова модель ДПА поєднає комп’ютерний і паперовий формати. В електронній частині учні виконуватимуть завдання, які можна перевірити автоматично, зокрема на базові математичні навички, знання лексики та аналіз тексту.

На папері школярі мають дати розгорнуті відповіді, написати власне висловлювання та розв’язати математичні задачі з повним записом розв’язання. За словами Тетяни Вакуленко, для цього учням видаватимуть один аркуш формату А4, надрукований з обох боків. На ньому вони записуватимуть відповіді, показуватимуть розв’язання задач і виконуватимуть необхідні побудови. Цю частину роботи перевірятимуть учителі.

Якою буде ДПА для випускників

У Міністерстві освіти і науки також продовжують розробляти модель ДПА для випускників старшої профільної школи. Остаточний формат планують визначити після впровадження профільного навчання.

Попередньо передбачається, що всі випускники складатимуть мовно-літературну та математичну освітні галузі на базовому рівні, а профільні предмети — на поглибленому відповідно до обраного напряму навчання.

У перспективі результати ДПА після 12-го класу мають бути достатніми для вступу до закладів вищої освіти без додаткових вступних випробувань.

Для випускників попередніх років, які не складатимуть нову ДПА, МОН розглядає можливість запровадження окремого вступного тесту. Одним із варіантів називають тест загальної навчальної компетентності, однак остаточного рішення щодо цього поки не ухвалили.

Раніше повідомлялось, що цього року школярі Миколаєва здобули 35 максимальних результатів на Національному мультипредметному тесті — по 200 балів, а двоє випускників отримали по 400 балів, склавши на найвищий результат одразу два предмети.