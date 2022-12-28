Донецкий Шахтер ответил отказом на предложение лондонского Арсенала продать своего ведущего полузащитника Михаила Мудрика за более чем 62 миллиона евро, сообщает The Telegraph.
По информации британского издания, украинская сторона по-прежнему настаивает, чтобы английский клуб заплатил за 21-летнего игрока более 96 млн евро.
Отмечается, что Шахтер и Арсенал продолжают переговоры о трансфере Мудрика и могут прийти к согласию, если потенциальный покупатель увеличит сумму предложения.
По данным источника, лондонский клуб заинтересован в атакующем полузащитнике не из-за травмы своего нападающего Габриэла Жезуса, тогда как главный тренер команды Микель Артета еще летом 2022 года хотел подписать игрока на позиции вингера.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Донецкий Шахтер ответил отказом на предложение лондонского Арсенала продать своего ведущего полузащитника Михаила Мудрика за более чем 62 миллиона евро, сообщает The Telegraph.
По информации британского издания, украинская сторона по-прежнему настаивает, чтобы английский клуб заплатил за 21-летнего игрока более 96 млн евро.
Отмечается, что Шахтер и Арсенал продолжают переговоры о трансфере Мудрика и могут прийти к согласию, если потенциальный покупатель увеличит сумму предложения.
По данным источника, лондонский клуб заинтересован в атакующем полузащитнике не из-за травмы своего нападающего Габриэла Жезуса, тогда как главный тренер команды Микель Артета еще летом 2022 года хотел подписать игрока на позиции вингера.