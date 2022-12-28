Донецкий Шахтер ответил отказом на предложение лондонского Арсенала продать своего ведущего полузащитника Михаила Мудрика за более чем 62 миллиона евро, сообщает The Telegraph.

По информации британского издания, украинская сторона по-прежнему настаивает, чтобы английский клуб заплатил за 21-летнего игрока более 96 млн евро.

Отмечается, что Шахтер и Арсенал продолжают переговоры о трансфере Мудрика и могут прийти к согласию, если потенциальный покупатель увеличит сумму предложения.

По данным источника, лондонский клуб заинтересован в атакующем полузащитнике не из-за травмы своего нападающего Габриэла Жезуса, тогда как главный тренер команды Микель Артета еще летом 2022 года хотел подписать игрока на позиции вингера.