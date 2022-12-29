Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик — не просто гордость горняцкого клуба. Он также может принести большую прибыль — зимнее трансферное окно открыто, и «Шахтер» не скрывает своего намерения получить максимально возможную сумму

Основная информация о трансфере Михаила Мудрика

Украинские футболисты стоят дорого - и случай с трансфером Михаила Мудрика это доказывает. Как сообщают новости футбола сегодня на сайте dailysports.net, «Шахтер» хочет за своего полузащитника более 60 миллионов евро.

В работе с украинцем заинтересовано несколько клубов. Основных предложений два:

лондонский «Арсенал», где уже играет другой украинец, Александр Зинченко;

«Ньюкасл», который благодаря защитнику получил бы новые перспективы и даже возможность выйти в Лигу чемпионов.

«Канониры» явно заинтересованы в Мудрике больше «Ньюкасла» — они уже сделали «Шахтеру» предложение на 60 миллионов евро. «Горняки» же считают, что команда Артеты может предложить им и больше. Руководство клуба считает, что украинский футболист стоит существенно больше. И они ждут соответствующего предложения.

Состоится ли трансфер и на каких условиях

Пока что переговоры ведутся без участия агента самого Мудрика. Футболист, как известно, не заинтересован в «Ньюкасле», но полностью готов к переходу в английскую премьер-лигу. И именно «Арсенал» может ему это обеспечить.

Что касается пересечения границы, то, по мнению спортивных юристов, у Мудрика, которому исполнился 21 год, не должно возникнуть никаких проблем. Ему только необходимо будет позаботиться о том, чтобы раз в месяц ему приходили письма-продления. Это даст возможность спортсмену спокойно пребывать за границей.