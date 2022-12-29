Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик — не просто гордость горняцкого клуба. Он также может принести большую прибыль — зимнее трансферное окно открыто, и «Шахтер» не скрывает своего намерения получить максимально возможную сумму
Основная информация о трансфере Михаила Мудрика
Украинские футболисты стоят дорого - и случай с трансфером Михаила Мудрика это доказывает. Как сообщают новости футбола сегодня на сайте dailysports.net, «Шахтер» хочет за своего полузащитника более 60 миллионов евро.
В работе с украинцем заинтересовано несколько клубов. Основных предложений два:
«Канониры» явно заинтересованы в Мудрике больше «Ньюкасла» — они уже сделали «Шахтеру» предложение на 60 миллионов евро. «Горняки» же считают, что команда Артеты может предложить им и больше. Руководство клуба считает, что украинский футболист стоит существенно больше. И они ждут соответствующего предложения.
Состоится ли трансфер и на каких условиях
Пока что переговоры ведутся без участия агента самого Мудрика. Футболист, как известно, не заинтересован в «Ньюкасле», но полностью готов к переходу в английскую премьер-лигу. И именно «Арсенал» может ему это обеспечить.
Что касается пересечения границы, то, по мнению спортивных юристов, у Мудрика, которому исполнился 21 год, не должно возникнуть никаких проблем. Ему только необходимо будет позаботиться о том, чтобы раз в месяц ему приходили письма-продления. Это даст возможность спортсмену спокойно пребывать за границей.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик — не просто гордость горняцкого клуба. Он также может принести большую прибыль — зимнее трансферное окно открыто, и «Шахтер» не скрывает своего намерения получить максимально возможную сумму
Основная информация о трансфере Михаила Мудрика
Украинские футболисты стоят дорого - и случай с трансфером Михаила Мудрика это доказывает. Как сообщают новости футбола сегодня на сайте dailysports.net, «Шахтер» хочет за своего полузащитника более 60 миллионов евро.
В работе с украинцем заинтересовано несколько клубов. Основных предложений два:
«Канониры» явно заинтересованы в Мудрике больше «Ньюкасла» — они уже сделали «Шахтеру» предложение на 60 миллионов евро. «Горняки» же считают, что команда Артеты может предложить им и больше. Руководство клуба считает, что украинский футболист стоит существенно больше. И они ждут соответствующего предложения.
Состоится ли трансфер и на каких условиях
Пока что переговоры ведутся без участия агента самого Мудрика. Футболист, как известно, не заинтересован в «Ньюкасле», но полностью готов к переходу в английскую премьер-лигу. И именно «Арсенал» может ему это обеспечить.
Что касается пересечения границы, то, по мнению спортивных юристов, у Мудрика, которому исполнился 21 год, не должно возникнуть никаких проблем. Ему только необходимо будет позаботиться о том, чтобы раз в месяц ему приходили письма-продления. Это даст возможность спортсмену спокойно пребывать за границей.