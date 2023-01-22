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Украинский сноубордист Михаил Харук завоевал «золото» на Универсиаде в параллельном гигантском слаломе, сообщает НОК Украины.
В финале с результатом 29:89 он опередил австрийца Маттауса Пинка.
Кореец Сын Йон Хон, которого в полуфинале одолел украинец, получил «бронзу».
Это четвертая медаль для сборной Украины на Универсиаде в американском Лейк-Плэсиде.
Универсиада проходит с 12 по 22 февраля.
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Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
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Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Украинский сноубордист Михаил Харук завоевал «золото» на Универсиаде в параллельном гигантском слаломе, сообщает НОК Украины.
В финале с результатом 29:89 он опередил австрийца Маттауса Пинка.
Кореец Сын Йон Хон, которого в полуфинале одолел украинец, получил «бронзу».
Это четвертая медаль для сборной Украины на Универсиаде в американском Лейк-Плэсиде.
Универсиада проходит с 12 по 22 февраля.