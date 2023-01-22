Украинский сноубордист Михаил Харук завоевал «золото» на Универсиаде в параллельном гигантском слаломе, сообщает НОК Украины.

В финале с результатом 29:89 он опередил австрийца Маттауса Пинка.

Кореец Сын Йон Хон, которого в полуфинале одолел украинец, получил «бронзу».

Это четвертая медаль для сборной Украины на Универсиаде в американском Лейк-Плэсиде.

Универсиада проходит с 12 по 22 февраля.