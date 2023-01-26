Европейский футбольный союз переносит место проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году из российской Казани в греческие Афины.

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

- Игра состоится на стадионе «Георгиос Караискакис» в греческой столице в среду, 16 августа, в 21:00 по центральноевропейскому времени (22:00 по местному времени), - заявили в союзе.

Такое решение было принято после переговоров руководства российского футбольного союза с представителями руководящего органа европейского футбола.

Напомним, футбольные клубы УПЛ получили права на трансляцию своих матчей.