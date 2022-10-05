К началу украинской премьер-лиги футбольные клубы озвучили претензии по поводу трансляции своих матчей. Динамо, СК Днепр-1, Заря, Движение и Металлист выступили с отказом транслировать домашние матчи по спортивной телесети Setanta Sports. Такое решение предопределено финансовым аспектом. Президент ФК «Динамо» Киев прокомментировал отказ в телекуле: «Если бы нам предлагали миллионы, претензий не было». Ставки на результаты матчей УПЛ можно делать с помощью приложения на смартфоне: скачать 1хбет .

Новые поправки в законе предполагают разграничение в понятиях «спортивное соревнование» и «спортивное мероприятие». С 1 октября право на трансляцию спортивных мероприятий принадлежат футбольным клубам – это справедливо, ведь именно они занимаются организацией и финансовым обеспечением матчей. Следует отметить, что клубы могут добровольно передавать права на трансляции матчей организаторам спортивных соревнований.

Подписанный Владимиром Зеленским закон не допускает никаких ограничений, налагаемых на организаторов спортивных мероприятий. На болельщиках изменения в законодательстве никак не скажутся, они также смогут наслаждаться просмотром матчей любимых футбольных команд.