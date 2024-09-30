Нацгвардієць з Миколаєва здобув золото на Кубку півдня України з паверліфтингу
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- Марія Хаміцевич
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18:00, 30 вересня, 2024
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Військовослужбовець Дмитро Сабін 19 Миколаївського полку Південного оперативно-територіального обʼєднання Національної гвардії України (НГУ) здобув «золото» на Кубку півдня України з паверліфтингу.
Про це повідомили на сторінці 19-го Миколаївського полку НГУ.
«Нацгвардієць Дмитро Сабін не лише захищає Батьківщину, а й перемагає суперників на спортивній арені. Він продемонстрував свою силу та волю до перемоги», — йдеться в повідомленні.
Боєць посів перші місця в жимі лежачи та становій тязі у ваговій категорії до 110 кілограмів. Чоловік змагався з 20 суперниками.
«Щоденні тренування протягом тривалого часу принесли результат. Дякую кожному, хто допомагав мені, адже це наша спільна перемога», — зазначив Дмитро Сабін.
Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка виборола золото Олімпіади-2024 передала 500 тисяч гривень на допомогу пораненим бійцям «Азову».