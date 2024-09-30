Нацгвардієць з Миколаєва здобув золото на Кубку півдня України з паверліфтингу

Дмитро Сабін на Кубку півдня України з паверліфтингу, фото опублікував 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ

Військовослужбовець Дмитро Сабін 19 Миколаївського полку Південного оперативно-територіального обʼєднання Національної гвардії України (НГУ) здобув «золото» на Кубку півдня України з паверліфтингу.

Про це повідомили на сторінці 19-го Миколаївського полку НГУ.

«Нацгвардієць Дмитро Сабін не лише захищає Батьківщину, а й перемагає суперників на спортивній арені. Він продемонстрував свою силу та волю до перемоги», — йдеться в повідомленні.

Дмитро Сабін на Кубку півдня України з паверліфтингу, фото опублікував 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ Дмитро Сабін на Кубку півдня України з паверліфтингу, фото опублікував 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ

Боєць посів перші місця в жимі лежачи та становій тязі у ваговій категорії до 110 кілограмів. Чоловік змагався з 20 суперниками.

«Щоденні тренування протягом тривалого часу принесли результат. Дякую кожному, хто допомагав мені, адже це наша спільна перемога», — зазначив Дмитро Сабін.

Дмитро Сабін на Кубку півдня України з паверліфтингу, фото опублікував 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ Дмитро Сабін на Кубку півдня України з паверліфтингу, фото опублікував 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ

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