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Миколаївські спортсмени здобули дві нагороди Чемпіонату світу з самбо серед юніорів

Чемпіонат світу з самбо серед юніорів на Кіпрі, фото опублікувала Миколаївська ОВАЧемпіонат світу з самбо серед юніорів на Кіпрі, фото опублікувала Миколаївська ОВА

З 9 по 13 жовтня у місті Ларнака (Кіпр) пройшов Чемпіонат світу серед юніорів та кадетів з самбо. У складі національної збірної України змагались представники Миколаївщини, які вибороли дві нагороди.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

Зазначається, що Дмитро Гончарук здобув бронзову нагороду у ваговій категорії 79 кілограм а Анастасія Єрьоміна посіла третє місце у ваговій категорії до 72 кілограмів, розповіли у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Чемпіонат світу з самбо серед юніорів на Кіпрі, фото опублікувала Миколаївська ОВАЧемпіонат світу з самбо серед юніорів на Кіпрі, фото опублікувала Миколаївська ОВА
Чемпіонат світу з самбо серед юніорів на Кіпрі, фото опублікувала Миколаївська ОВАЧемпіонат світу з самбо серед юніорів на Кіпрі, фото опублікувала Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що у жовтні також відбувся Чемпіонат Світу з тхеквондо серед юніорів в Кореї, де миколаївський спортсмен здобув призове місце.

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