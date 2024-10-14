Миколаївські спортсмени здобули дві нагороди Чемпіонату світу з самбо серед юніорів
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- Марія Хаміцевич
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10:54, 14 жовтня, 2024
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З 9 по 13 жовтня у місті Ларнака (Кіпр) пройшов Чемпіонат світу серед юніорів та кадетів з самбо. У складі національної збірної України змагались представники Миколаївщини, які вибороли дві нагороди.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.
Зазначається, що Дмитро Гончарук здобув бронзову нагороду у ваговій категорії 79 кілограм а Анастасія Єрьоміна посіла третє місце у ваговій категорії до 72 кілограмів, розповіли у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Нагадаємо, що у жовтні також відбувся Чемпіонат Світу з тхеквондо серед юніорів в Кореї, де миколаївський спортсмен здобув призове місце.
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