Миколаївський спортсмен здобув бронзу на чемпіонату світу з пляжної боротьби
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- Даріна Мельничук
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23:05, 17 жовтня, 2024
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У Хорватії, в місті Пореч, на минулому тижні відбувся чемпіонат світу з пляжної боротьби. Миколаївський спортсмен Олексій Яковчук виборов бронзу.
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
Зазначається, що на чемпіонаті у складі національної збірної України змагався представник Миколаївщини Олексій Яковчук.
«У ваговій категорії 90 кілограм миколаївський борець Олексій Яковчук здобув бронзову нагороду світової першості. Вітаємо Олексія з нагородою чемпіонату світу!», — йдеться у повідомленні.
За результатами змагань національна збірна України посіла перше командне місце серед 17 країн світу.
Нагадаємо, Миколаївська збірна успішно виступила на Кубку Молдови з джиу-джитсу, здобувши 15 медалей. У змаганнях взяли участь одинадцять миколаївських бійців.
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