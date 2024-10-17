Миколаївський спортсмен здобув бронзу на чемпіонату світу з пляжної боротьби. Фото: Миколаївська ОДА

У Хорватії, в місті Пореч, на минулому тижні відбувся чемпіонат світу з пляжної боротьби. Миколаївський спортсмен Олексій Яковчук виборов бронзу.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що на чемпіонаті у складі національної збірної України змагався представник Миколаївщини Олексій Яковчук.

«У ваговій категорії 90 кілограм миколаївський борець Олексій Яковчук здобув бронзову нагороду світової першості. Вітаємо Олексія з нагородою чемпіонату світу!», — йдеться у повідомленні.

За результатами змагань національна збірна України посіла перше командне місце серед 17 країн світу.

Нагадаємо, Миколаївська збірна успішно виступила на Кубку Молдови з джиу-джитсу, здобувши 15 медалей. У змаганнях взяли участь одинадцять миколаївських бійців.