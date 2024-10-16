Миколаївська збірна з джиу-джитсу виборола 15 медалей

Чемпіони Кубку Молдови з джиу-джитсу. Фото: пресслужба Миколаївської міськради

Миколаївська збірна успішно виступила на Кубку Молдови з джиу-джитсу, здобувши 15 медалей. У змаганнях взяли участь одинадцять миколаївських бійців.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

«Виступаючи у розділі Gi, наші спортсмени здобули 15 медалей, піднявшись на п’єдестал пошани в декількох категоріях», — проінформував міський голова.

Золоті медалі отримали Роман Сандул, Дмитро Талагаєв (81 кг та абсолютна категорія), Макар Продіус, Роман Моторний, Іван Сандул та Олександр Брузгін.

Срібло вибороли Владислав Говяденко (81 кг та абсолютна категорія), Артем Білозор, Роман Сандул (абсолютна категорія).

Бронзовими призерами стали Олександр Лі, Денис Соколов, Іван Сандул (абсолютна категорія) та Роман Моторний (абсолютна категорія).

Чемпіони Кубку Молдови з джиу-джитсу. Фото: пресслужба Миколаївської міськради

За словами мера, наразі миколаївські спортсмени готуються до Чемпіонату світу з джиу-джитсу, який пройде в Абу-Дабі.

«Пишаємось хлопцями! Дякую тренерами за працю, а спортсменам бажаю підкорення нових висот. Ви гідно представляєте місто та Україну. Так тримати!», — привітав спортсменів Сєнкевич.

Раніше повідомлялось, що юні миколаївські футболісти здобули перемогу на Всеукраїнському турнірі.

Крім того, миколаївський боксер Максим Зіневич здобув перемогу на Кубку України з боксу.

Нагадаємо, що у липні цього року Максим Зіневич виборов золоту нагороду на всеукраїнському турнірі з боксу.

Також, миколаївський тхеквондист став бронзовим призером Чемпіонату Світу серед юніорів.

Нагадаємо, що миколаївський тхеквондист Самір Мірзоєв визнаний «Найкращим юним спортсменом грудня 2023 року» за версією Національного олімпійського комітету України.

Раніше повідомлялося, що миколаївський тхеквондист Самір Мірзоєв завоював золоту медаль у категорії юніори (59 кг) Міжнародного рейтингового турніру з тхеквондо WT «Dutch Open».