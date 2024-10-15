Юні миколаївські футболісти здобули перемогу на Всеукраїнському турнірі
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
16:18, 15 жовтня, 2024
-
Команда Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву (СДЮСШОР) «Миколаїв» U-11 стали переможцями Всеукраїнського турніру з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних закладів.
Дитячий футбольний турнір відбувся у Вінниці, в ньому взяли участь 48 найсильніших дитячих команд України, повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.
Перший етап | Група А
1. КЗ ВО ДЮСШ НИВА (Вінниця)
2. СДЮСШОР Миколаїв
3. «Нива» Кропивницький
4. «Зміна-Оболонь» (Київ)
- Зміна Оболонь Київ — СДЮСШОР Миколаїв 0-1;
- СДЮСШОР Миколаїв — КЗ ВО ДЮСШ НИВА 0-1;
- СДЮСШОР Миколаїв — Ніка Кропивницький 0-0.
Другий етап:
Silver league
1. СДЮСШОР Миколаїв
2. Полісся Житомир
3. ДЮСШ Рух Львів
4. Воля-Локомотив Вінниця
- Воля-Локомотив — СДЮСШОР Миколаїв 1-1;
- ДЮСШ Рух — СДЮСШОР Миколаїв 1-2;
- Полісся Житомир — СДЮСШОР Миколаїв 0-1.
1/4 фіналу:
- СДЮСШОР Миколаїв — ФА Тернопіль 1-0
1/2 фіналу
- СДЮСШОР Миколаїв — Рух 40 Бердичів
1-1 пенальті 6-5
У фіналі «розгромна переконлива перемога»:
- СДЮСШОР Миколаїв — Мрія Хмельницький 6:0
Також найпрестижніший кубок в дитячому футболі Utmost Cup вперше в історії — в Миколаєві.
Кращим воротарем турніру визнали миколаївського голкіпера Костянтина Радіолу. А кращим гравцем команди визнали Мирона Негоду. Наставником хлопців є Сергій Попович.
Нагадаємо, що у березні цього року в Хмельницькому відбувся всеукраїнський турнір з футболу серед дітей 2015-2016 року народження «NOVATOR-CAP». У змаганнях приймали участь дванадцять команд з різних областей країни. Команда СДЮСШОР «Миколаїв» з футболу U-9 дійшла до фіналу, де поступилася з мінімальним рахунком 0:1 команді ДЮФШ «АРМОР» з Хмельницького і стала віце-чемпіоном турніру, зайнявши друге місце.
Останні новини про: Спорт