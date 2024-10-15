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Юні миколаївські футболісти здобули перемогу на Всеукраїнському турнірі

Миколаївські футболісти на Всеукраїнському турнірі з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних закладів, фото опублікувало Управління у справах спорту ММРМиколаївські футболісти на Всеукраїнському турнірі з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних закладів, фото опублікувало Управління у справах спорту ММР

Команда Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву (СДЮСШОР) «Миколаїв» U-11 стали переможцями Всеукраїнського турніру з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних закладів.

Дитячий футбольний турнір відбувся у Вінниці, в ньому взяли участь 48 найсильніших дитячих команд України, повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

Перший етап | Група А  

1. КЗ ВО ДЮСШ НИВА (Вінниця)

2. СДЮСШОР Миколаїв 

3. «Нива» Кропивницький

4. «Зміна-Оболонь» (Київ) 

  • Зміна Оболонь Київ — СДЮСШОР Миколаїв 0-1;
  • СДЮСШОР Миколаїв — КЗ ВО ДЮСШ НИВА 0-1;
  • СДЮСШОР Миколаїв — Ніка Кропивницький 0-0.

Другий етап:

Silver league 

1. СДЮСШОР Миколаїв 

2. Полісся Житомир 

3. ДЮСШ Рух Львів

4. Воля-Локомотив Вінниця 

  • Воля-Локомотив — СДЮСШОР Миколаїв 1-1;
  • ДЮСШ Рух — СДЮСШОР Миколаїв 1-2;
  • Полісся Житомир — СДЮСШОР Миколаїв 0-1.

1/4 фіналу:

  • СДЮСШОР Миколаїв — ФА Тернопіль 1-0

1/2 фіналу 

  • СДЮСШОР Миколаїв — Рух 40 Бердичів

1-1 пенальті 6-5

У фіналі «розгромна переконлива перемога»:

  • СДЮСШОР Миколаїв — Мрія Хмельницький 6:0 

Також найпрестижніший кубок в дитячому футболі Utmost Cup вперше в історії — в Миколаєві.

Кращим воротарем турніру визнали миколаївського голкіпера Костянтина Радіолу. А кращим гравцем команди визнали Мирона Негоду. Наставником хлопців є Сергій Попович.

Миколаївські футболісти на Всеукраїнському турнірі з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних закладів, фото опублікувало Управління у справах спорту ММРМиколаївські футболісти на Всеукраїнському турнірі з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних закладів, фото опублікувало Управління у справах спорту ММР
Миколаївські футболісти на Всеукраїнському турнірі з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних закладів, фото опублікувало Управління у справах спорту ММРМиколаївські футболісти на Всеукраїнському турнірі з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних закладів, фото опублікувало Управління у справах спорту ММР
Миколаївські футболісти на Всеукраїнському турнірі з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних закладів, фото опублікувало Управління у справах спорту ММРМиколаївські футболісти на Всеукраїнському турнірі з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних закладів, фото опублікувало Управління у справах спорту ММР
Миколаївські футболісти на Всеукраїнському турнірі з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних закладів, фото опублікувало Управління у справах спорту ММРМиколаївські футболісти на Всеукраїнському турнірі з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних закладів, фото опублікувало Управління у справах спорту ММР
Миколаївські футболісти на Всеукраїнському турнірі з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних закладів, фото опублікувало Управління у справах спорту ММРМиколаївські футболісти на Всеукраїнському турнірі з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних закладів, фото опублікувало Управління у справах спорту ММР
Миколаївські футболісти на Всеукраїнському турнірі з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних закладів, фото опублікувало Управління у справах спорту ММРМиколаївські футболісти на Всеукраїнському турнірі з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних закладів, фото опублікувало Управління у справах спорту ММР
Миколаївські футболісти на Всеукраїнському турнірі з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних закладів, фото опублікувало Управління у справах спорту ММРМиколаївські футболісти на Всеукраїнському турнірі з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних закладів, фото опублікувало Управління у справах спорту ММР
Миколаївські футболісти на Всеукраїнському турнірі з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних закладів, фото опублікувало Управління у справах спорту ММРМиколаївські футболісти на Всеукраїнському турнірі з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних закладів, фото опублікувало Управління у справах спорту ММР
Миколаївські футболісти на Всеукраїнському турнірі з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних закладів, фото опублікувало Управління у справах спорту ММРМиколаївські футболісти на Всеукраїнському турнірі з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних закладів, фото опублікувало Управління у справах спорту ММР
Миколаївські футболісти на Всеукраїнському турнірі з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних закладів, фото опублікувало Управління у справах спорту ММРМиколаївські футболісти на Всеукраїнському турнірі з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних закладів, фото опублікувало Управління у справах спорту ММР

Нагадаємо, що у березні цього року в Хмельницькому відбувся всеукраїнський турнір з футболу серед дітей 2015-2016 року народження «NOVATOR-CAP». У змаганнях приймали участь дванадцять команд з різних областей країни. Команда СДЮСШОР «Миколаїв» з футболу U-9 дійшла до фіналу, де поступилася з мінімальним рахунком 0:1 команді ДЮФШ «АРМОР» з Хмельницького і стала віце-чемпіоном турніру, зайнявши друге місце.

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