Дворазова чемпіонка Європи Височанська оголосила про завершення кар'єри гімнастки

Гімнастака Марія Височанська/ Фото: НОК

Учасниця національної збірної команди України, яка брала участь у найбільших світових форумах, Марія Височанська завершує кар'єру художньої гімнастки.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Марія Висоцька є бронзовою призеркою чемпіонату світу, дворазовою чемпіонкою Європи та дворазовою учасницею Олімпійських ігор.

«У травні 2024 року Марія взяла участь у церемонії естафети олімпійського вогню у Франції, де очолила команду атлетів з 27 країн Європейського Союзу. Цей жест став символічним підтвердженням солідарності з Україною, а також вагомим особисто для Марії», — зазначили в олімпійському комітеті.

Там також додали, що батько гімнастки Олег Височанський у 2015 році брав участь у 242-денних боях за Донецький аеропорт, де був поранений. Чоловік і нині захищає Україну в складі ЗСУ, зокрема, Олег Височанський приїжджав з фронту в серпні 2024, аби підтримати доньку та усю команду на Олімпійських іграх у Парижі.

Нагадаємо, що у серпні 2024 року збірна України виступила у фіналі Олімпіади з художньої гімнастики у груповому багатоборстві. Команда зайняла 7 місце. Україну представила миколаївська гімнастка Валерія Перемета, а також Діана Баєва, Аліна Мельник, Марія Височанська і Кіра Ширикіна.