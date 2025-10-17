Миколаївські фехтувальники стали срібними призерами Кубка України

Спортсмени з Миколаївщини на Кубка України з фехтування. Фото: Управління спорту ММР

Спортсмени з Миколаївщини вибороли срібло на Кубку України з фехтування на рапірах у командній першості.

Про це повідомили в управлінні молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що 16 жовтня у Києві відбувся другий змагальний день Кубка України з фехтування, під час якого розіграли нагороди у командній першості серед рапіристів і рапіристок.

Представники Миколаївщини здобули дві срібні медалі.

У жіночому фіналі команда «Динамо» (Миколаїв) у складі Дар’ї Гусаренко, Кіри Пронь, Мілани Степовик та Аліни Полозюк поступилася представницям Центрального спортивного клубу Збройних сил України (ЦСК ЗСУ) — 27:45 і посіла друге місце.

У чоловічих командних змаганнях Єлизар Дирда, Микита Асташов, Максим Коржовой та Артем Коржовой-Лернер також стали срібними призерами, поступившись у фіналі команді ЦСК ЗСУ з рахунком 31:45.

Нагадаємо, у Києві стартував юніорський чемпіонат України з фехтування, який тривав шість днів. За цей час спортсмени змагалися за 12 комплектів нагород — по шість в особистій та командній першості. Уже в перший день представники Миколаївщини здобули три медалі.