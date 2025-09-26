  • пʼятниця

Миколаївські фехтувальники вибороли медалі на юніорському чемпіонаті України

Миколаївські фехтувальники вибороли 3 медалі на юніорському чемпіонаті України. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські фехтувальники вибороли 3 медалі на юніорському чемпіонаті України. Фото: Миколаївська ОВА

У Києві стартував юніорський чемпіонат України з фехтування, який триватиме шість днів. За цей час спортсмени змагатимуться за 12 комплектів нагород — по шість в особистій та командній першості. Уже в перший день представники Миколаївщини здобули три медалі.

Про це повідомили в управлінні молоді і спорту Миколаївської ОВА.

Мілана Степовик вдруге у своїй кар’єрі стала чемпіонкою України серед юніорок в особистій першості. У фіналі вона здолала Валентину Дерменжи з Києва з рахунком 15:11.

Миколаївські фехтувальники вибороли 3 медалі на юніорському чемпіонаті України. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські фехтувальники вибороли 3 медалі на юніорському чемпіонаті України. Фото: Миколаївська ОВА

Ще одне золото приніс команді Миколаївщини Микита Асташов, який вперше виборов титул чемпіона України серед юніорів. У вирішальному поєдинку він упевнено переміг киянина Володимира Бачика — 15:5.

Бронзовим призером став Артем Коржовой-Лернер. Він дійшов до півфіналу, де поступився майбутньому чемпіону — своєму земляку Микиті Асташову.

Миколаївські фехтувальники вибороли 3 медалі на юніорському чемпіонаті України. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські фехтувальники вибороли 3 медалі на юніорському чемпіонаті України. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що миколаївська рапіристка Аліна Полозюк виборола золото серії Satellite FIE.

