Миколаївські фехтувальники вибороли медалі на юніорському чемпіонаті України
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
14:21, 26 вересня, 2025
-
У Києві стартував юніорський чемпіонат України з фехтування, який триватиме шість днів. За цей час спортсмени змагатимуться за 12 комплектів нагород — по шість в особистій та командній першості. Уже в перший день представники Миколаївщини здобули три медалі.
Про це повідомили в управлінні молоді і спорту Миколаївської ОВА.
Мілана Степовик вдруге у своїй кар’єрі стала чемпіонкою України серед юніорок в особистій першості. У фіналі вона здолала Валентину Дерменжи з Києва з рахунком 15:11.
Ще одне золото приніс команді Миколаївщини Микита Асташов, який вперше виборов титул чемпіона України серед юніорів. У вирішальному поєдинку він упевнено переміг киянина Володимира Бачика — 15:5.
Бронзовим призером став Артем Коржовой-Лернер. Він дійшов до півфіналу, де поступився майбутньому чемпіону — своєму земляку Микиті Асташову.
Нагадаємо, що миколаївська рапіристка Аліна Полозюк виборола золото серії Satellite FIE.
Останні новини про: Спорт
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.