Фехтувальниця з Миколаєва Аліна Полозюк стала чемпіонкою етапу Кубка світу

Фехтувальниця з Миколаєва Аліна Полозюк стала чемпіонкою етапу Кубка світу. Фото: Федерація фехтування України.Фехтувальниця з Миколаєва Аліна Полозюк стала чемпіонкою етапу Кубка світу. Фото: Федерація фехтування України.

21 вересня в румунській Тімішоарі стартував перший турнір серії Satellite FIE 2025/26 з фехтування на рапірах. На змагання зібралися 90 спортсменок із 18 країн, і одразу три українки піднялися на п’єдестал пошани.

Про це повідомляють в Федерації фехтування України.  

Головною тріумфаторкою стала 23-річна миколаївська рапіристка Аліна Полозюк, вихованка МСДЮСШОР з фехтування. Вона впевнено пройшла груповий етап, виграла всі бої, після чого здолала трьох суперниць у плей-оф і вийшла до чвертьфіналу.

Фехтувальниця з Миколаєва Аліна Полозюк стала чемпіонкою етапу Кубка світу. Фото: Федерація фехтування України.Фехтувальниця з Миколаєва Аліна Полозюк стала чемпіонкою етапу Кубка світу. Фото: Федерація фехтування України.

У чвертьфіналі Полозюк зустрілася з іншою українкою Катериною Буденко та перемогла у напруженому поєдинку (15:13). У фіналі на неї чекало ще одне «українське дербі» проти Дарії Миронюк. І знову рахунок 15:13 на користь Полозюк — друге золото серії Satellite FIE у її кар’єрі після тріумфу в Стамбулі-2023.

Срібло виборола Дарія Миронюк, бронзу — Катерина Буденко. У топ-15 турніру також увійшла миколаївчанка Мілана Степовик, яка посіла 14-те місце.

Раніше повідомлялось, що рапіристи з Миколаєва у складі збірної України представлятимуть місто на Етапі Кубку світу з фехтування на рапірах Tournoi satellite.

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Миколаївці скаржаться на неприбране листя та сміття по Адміральській

Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

