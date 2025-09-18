Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Миколаївці представлятимуть Україну на Етапі Кубку світу з фехтування на рапірах

Фехтувальники з Миколаєва представлятимуть Україну на Етапі Кубку світу. Фото: МСДЮСШОР з фехтуванняФехтувальники з Миколаєва представлятимуть Україну на Етапі Кубку світу. Фото: МСДЮСШОР з фехтування

Рапіристи з Миколаєва у складі збірної України представлятимуть місто на Етапі Кубку світу з фехтування на рапірах Tournoi satellite.

Про це повідомили в Миколаївській СДЮСШОР з фехтування.

Змагання відбудуться 20 та 21 вересня в місті Тімішоара, Румунія. Миколаїв будуть представляти:

  • Пронь Кіра;
  • Степовик Мілана;
  • Полозюк Аліна;
  • Асташов Микита;
  • Дирда Єлизар;
  • Коржовой Максим;
  • Коржовой-Лернер Артем;
  • Гурін Михайло.

Слідкувати за змаганнями та підтримувати чемпіонів можна за посиланнями:

  • Чоловіки (20.09): fie.org/competitions/2026/1219
  • Жінки (21.09): fie.org/competitions/2026/1230
Фехтувальники з Миколаєва представлятимуть Україну на Етапі Кубку світу. Фото: МСДЮСШОР з фехтуванняФехтувальники з Миколаєва представлятимуть Україну на Етапі Кубку світу. Фото: МСДЮСШОР з фехтування
Фехтувальники з Миколаєва представлятимуть Україну на Етапі Кубку світу. Фото: МСДЮСШОР з фехтуванняФехтувальники з Миколаєва представлятимуть Україну на Етапі Кубку світу. Фото: МСДЮСШОР з фехтування
Фехтувальники з Миколаєва представлятимуть Україну на Етапі Кубку світу. Фото: МСДЮСШОР з фехтуванняФехтувальники з Миколаєва представлятимуть Україну на Етапі Кубку світу. Фото: МСДЮСШОР з фехтування
Фехтувальники з Миколаєва представлятимуть Україну на Етапі Кубку світу. Фото: МСДЮСШОР з фехтуванняФехтувальники з Миколаєва представлятимуть Україну на Етапі Кубку світу. Фото: МСДЮСШОР з фехтування
Фехтувальники з Миколаєва представлятимуть Україну на Етапі Кубку світу. Фото: МСДЮСШОР з фехтуванняФехтувальники з Миколаєва представлятимуть Україну на Етапі Кубку світу. Фото: МСДЮСШОР з фехтування
Фехтувальники з Миколаєва представлятимуть Україну на Етапі Кубку світу. Фото: МСДЮСШОР з фехтуванняФехтувальники з Миколаєва представлятимуть Україну на Етапі Кубку світу. Фото: МСДЮСШОР з фехтування

Нагадаємо, у Миколаєві відбувся Кубок міського голови з фехтування, в якому взяли участь понад 80 спортсменів віком від 13 років.

