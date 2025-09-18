Миколаївці представлятимуть Україну на Етапі Кубку світу з фехтування на рапірах

Фехтувальники з Миколаєва представлятимуть Україну на Етапі Кубку світу. Фото: МСДЮСШОР з фехтування

Рапіристи з Миколаєва у складі збірної України представлятимуть місто на Етапі Кубку світу з фехтування на рапірах Tournoi satellite.

Про це повідомили в Миколаївській СДЮСШОР з фехтування.

Змагання відбудуться 20 та 21 вересня в місті Тімішоара, Румунія. Миколаїв будуть представляти:

Пронь Кіра;

Степовик Мілана;

Полозюк Аліна;

Асташов Микита;

Дирда Єлизар;

Коржовой Максим;

Коржовой-Лернер Артем;

Гурін Михайло.

Слідкувати за змаганнями та підтримувати чемпіонів можна за посиланнями:

Чоловіки (20.09): fie.org/competitions/2026/1219

Жінки (21.09): fie.org/competitions/2026/1230

Нагадаємо, у Миколаєві відбувся Кубок міського голови з фехтування, в якому взяли участь понад 80 спортсменів віком від 13 років.