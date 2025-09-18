Миколаївці представлятимуть Україну на Етапі Кубку світу з фехтування на рапірах
- Даріна Мельничук
22:25, 18 вересня, 2025
Рапіристи з Миколаєва у складі збірної України представлятимуть місто на Етапі Кубку світу з фехтування на рапірах Tournoi satellite.
Про це повідомили в Миколаївській СДЮСШОР з фехтування.
Змагання відбудуться 20 та 21 вересня в місті Тімішоара, Румунія. Миколаїв будуть представляти:
- Пронь Кіра;
- Степовик Мілана;
- Полозюк Аліна;
- Асташов Микита;
- Дирда Єлизар;
- Коржовой Максим;
- Коржовой-Лернер Артем;
- Гурін Михайло.
Слідкувати за змаганнями та підтримувати чемпіонів можна за посиланнями:
- Чоловіки (20.09): fie.org/competitions/2026/1219
- Жінки (21.09): fie.org/competitions/2026/1230
Нагадаємо, у Миколаєві відбувся Кубок міського голови з фехтування, в якому взяли участь понад 80 спортсменів віком від 13 років.
