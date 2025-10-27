Миколаївська рапіристка виборола бронзу на міжнародному турнірі в Іспанії
Ірина Олехнович
23:54, 27 жовтня, 2025
Миколаївська фехтувальниця Аліна Полозюк здобула бронзову медаль на турнірі серії Satellite FIE, який 25 жовтня відбувся в іспанському місті Сабадель. Змагання з фехтування на рапірах зібрали понад 260 спортсменів і спортсменок із 43 країн світу.
Як повідомляють в Миколаївській ОВА, Аліна Полозюк впевнено пройшла груповий етап, вигравши всі шість поєдинків.
В олімпійській частині турніру вона перемогла суперниць із Німеччини, України та Італії, а лише у півфіналі поступилася першій сіяній італійці Карлотті Феррарі з рахунком 11:15.
Для спортсменки з Миколаєва це друга медаль у поточному сезоні та п’ята в кар’єрі на турнірах серії Satellite FIE.
