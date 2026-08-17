 Гранаты, гранатометы и более 400 патронов: двое жителей Николаевской области подозреваются в продаже оружия

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Главная Новости Инциденты 15:48, 17 августа, 2026

Гранаты, гранатометы и более 400 патронов: двое жителей Николаевской области подозреваются в продаже оружия

На Миколаївщині двох чоловіків підозрюють у продажу зброї та боєприпасів. Фото: НацполіціяВ Николаевской области двух мужчин подозревают в продаже оружия и боеприпасов. Фото: Нацполиция

В Вознесенском районе правоохранители задержали двух жителей Южноукраинска, которых подозревают в незаконной продаже оружия и боеприпасов.

Мужчины продавали гранаты, гранатометы, взрывчатку и патроны, сообщили в полиции Николаевской области.

По версии следствия, 26-летний и 46-летний мужчины сбывали оружие и боеприпасы в узком кругу людей, а полученные деньги делили между собой.

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Правоохранители задержали их сразу после очередной продажи. В ходе операции изъяли 410 патронов различного калибра, пять корпусов гранат, три запала, две тротиловые шашки и два ручных противотанковых гранатомета.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых также были обнаружены корпус гранаты и запал. Все изъятое направлено на экспертизу.

Мужчинам сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повторно.

Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Правоохранители в настоящее время устанавливают, откуда подозреваемые получали оружие. Расследование продолжается.

Напомним, что в Первомайске 15-летний парень во время отдыха на одном из пляжей несколько раз выстрелил из пневматического пистолета и попал в глаз 15-летней девушке.

Полицейские нашли и изъяли пневматический пистолет и направили его на экспертизу. Самого подростка задержали.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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