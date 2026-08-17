Гранаты, гранатометы и более 400 патронов: двое жителей Николаевской области подозреваются в продаже оружия
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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В Вознесенском районе правоохранители задержали двух жителей Южноукраинска, которых подозревают в незаконной продаже оружия и боеприпасов.
Мужчины продавали гранаты, гранатометы, взрывчатку и патроны, сообщили в полиции Николаевской области.
По версии следствия, 26-летний и 46-летний мужчины сбывали оружие и боеприпасы в узком кругу людей, а полученные деньги делили между собой.
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Правоохранители задержали их сразу после очередной продажи. В ходе операции изъяли 410 патронов различного калибра, пять корпусов гранат, три запала, две тротиловые шашки и два ручных противотанковых гранатомета.
В ходе обысков по местам проживания подозреваемых также были обнаружены корпус гранаты и запал. Все изъятое направлено на экспертизу.
Мужчинам сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повторно.
Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Правоохранители в настоящее время устанавливают, откуда подозреваемые получали оружие. Расследование продолжается.
Напомним, что в Первомайске 15-летний парень во время отдыха на одном из пляжей несколько раз выстрелил из пневматического пистолета и попал в глаз 15-летней девушке.
Полицейские нашли и изъяли пневматический пистолет и направили его на экспертизу. Самого подростка задержали.
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