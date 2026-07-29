В Николаевской области за 12 лет предприятиям вынесли 20 постановлений за непредставление данных о транспорте в ТЦК

В Николаевской области с 2014 по 2026 год предприятиям вынесли 20 постановлений за непредставление или несвоевременное представление в ТЦК и СП информации о транспорте. В Одесской области за это время было вынесено 50 таких постановлений, а в Херсонской — два.

По данным Опендатабота, в целом украинский бизнес был оштрафован за такие нарушения на сумму свыше 23 миллионов гривен.

Количество штрафов с 2014 по 2026 год. Инфографика: Опендатабот

С 2014 года более тысячи украинских компаний получили постановления за непредставление сведений о транспорте, находящемся на их балансе. При этом 87% всех санкций пришлось на период после начала полномасштабного вторжения. За это время постановления получили 916 должностных лиц, ответственных за представление отчетности, в частности директоров и бухгалтеров.

До начала полномасштабной войны ТЦК выносила в среднем около 20 постановлений в год. В 2022 году их количество выросло в 1,5 раза, а в 2023-м — почти в шесть раз. В 2025 году было вынесено 278 постановлений, а только за первые пять месяцев 2026-го — 263.

За первые пять месяцев 2026 года предприятиям начислили более семи миллионов гривен штрафов. 94% этой суммы уже уплачено или взыскано принудительно.

Количество постановлений за непредставление отчетов о транспорте в ТЦК. Инфографика: Опендатабот

В целом с начала полномасштабной войны бизнес уплатил или с него в принудительном порядке взыскали более 16 миллионов гривен штрафов — это 83% от общей суммы начислений. Для сравнения: за предыдущие восемь лет было начислено 253,3 тысячи гривен штрафов, из которых уплачено или взыскано 189,7 тысячи гривен.

Больше всего постановлений с начала полномасштабной войны вынесли в Киевской области — 173. Далее следуют Черкасская область — 163, Волынь — 89 и Киев — 81. На эти четыре региона приходится 55% всех постановлений за этот период.

В то же время в Черниговской и Сумской областях с 2014 года не было вынесено ни одного постановления. В Черновицкой и Луганской областях зафиксировали по одному случаю.

Не каждое постановление заканчивается штрафом. Если у должностного лица есть уважительная причина для непредставления отчета, в частности, оно находится на лечении, в командировке или ухаживает за человеком с инвалидностью, — ТЦК может не налагать взыскание. Так, в этом году в Житомирской области постановления получили четыре предприятия, однако все причины задержки были признаны уважительными, поэтому их освободили от штрафов.

Сумма штрафов за непредставление сведений о транспорте в ТЦК. Инфографика: Опендатабот

Предприятия дважды в год: до 20 июня и 20 декабря, должны подавать в ТЦК и СП информацию о наличии и техническом состоянии транспортных средств. Даже если автомобилей на балансе нет, необходимо подать так называемый «нулевой» отчет.

За непредставление или несвоевременное представление таких сведений должностным лицам грозит штраф от 34 тысяч до 59,5 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что в Николаевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки было назначено служебное расследование после проверки представителей Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.