Главе Заводского суда Николаева вынесли предупреждение из-за дела мобилизированного

Сергей Щербина. Фото: НикВести

Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия привлекла к дисциплинарной ответственности судью Заводского районного суда Николаева Сергея Щербину. Ему было вынесено предупреждение.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

Основанием для этого стало дело 2022 года, в котором военнослужащий, служивший в одной из частей Николаева, подал иск к Николаевскому учебно-научному институту права НУ «Одесская юридическая академия» и двум воинским частям. Мужчина требовал восстановить его на работе в институте и обязать воинскую часть уволить его со службы во время мобилизации, что судья и сделал.

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Уже в ходе дисциплинарного разбирательства было установлено, что военным частям не были направлены копии постановления об открытии производства, искового заявления и прилагаемых документов. Не дождавшись подтверждения их получения, 30 сентября 2022 года судья вынес заочное решение, которым полностью удовлетворил иск.

Копии решения воинские части получили лишь 12 октября. Хотя они своевременно подали заявления о его пересмотре, уже 1 ноября суд направил копии решения с отметкой о вступлении его в законную силу для исполнения.

Отдельно дисциплинарная палата обратила внимание на порядок автоматизированного распределения дела. Согласно материалам производства, перед его распределением из системы без надлежащих правовых оснований были исключены по меньшей мере шесть судей. Часть из них исключили из-за нахождения в совещательной комнате, других — по причинам, не предусмотренным местными правилами работы автоматизированной системы документооборота суда, в частности из-за плохого самочувствия, удаленности места проживания или отсутствия крыши над головой. Уже на следующий день эти судьи вновь принимали участие в автоматическом распределении дел.

В ВСП считают, что судья должен был заявить самоотвод.

В ходе рассмотрения дисциплинарного дела представитель дисциплинарного инспектора предлагал применить к судье более строгое взыскание — временное отстранение от осуществления правосудия сроком на три месяца с направлением на повышение квалификации и последующей квалификационной оценкой. Однако Третья дисциплинарная палата решила ограничиться дисциплинарным взысканием в виде предупреждения, признав его соразмерным допущенным нарушениям.

Напомним, в 2025 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило несоответствия в декларации Сергея Щербины за 2021 год. Судья задекларировал денежные сбережения на сумму свыше 2 миллионов гривен — свои собственные и своей жены Светланы. Однако в заключении НАПК утверждалось, что финансовых возможностей накопить такую сумму у него не было. По данным НАЗК, судья мог иметь не более 1 336 305,37 гривен наличными. Таким образом, вопрос касался задекларированных 1 003 694,63 гривен.

На основании этого в январе 2026 года в Витовском райсуде было возбуждено административное дело в отношении председателя Заводского районного суда Сергея Щербины.

Однако сам чиновник с выводами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции не согласился. Судья в комментарии «НикВести» утверждал, что замечания НАЗК основаны на неполном учете доходов его семьи.

В итоге судья Виктория Полишко признала Сергея Щербину невиновным по делу о недостоверном декларировании на сумму свыше 1 миллиона гривен.

Ранее «НикВести» писали, что в 2025 году в декларации судьи появился новый кроссовер люксового сегмента Land Rover Range Rover Sport. Автомобиль стоил 4,5 миллиона гривен. Новую машину стоимостью более 4 миллионов гривен судья объяснил тем, что взял её в кредит, продав предыдущий автомобиль Range Rover Evoque, которым он владел с 2021 года.