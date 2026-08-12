 Мужчину, подозреваемого в избиении знакомого сапой со смертельным исходом, взяли под стражу в Николаеве

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Главная Новости Правосудие 22:00, 12 августа, 2026

Мужчину, подозреваемого в избиении знакомого сапой со смертельным исходом, взяли под стражу в Николаеве

Жителя Миколаєва засудили до 15 років за державну зраду. Ілюстраційне фото: FotoliaЖитель Николаева взят под стражу за избиение со смертельным исходом. Иллюстративное фото: Fotolia

В Николаеве суд взял под стражу 52-летнего мужчину, которого подозревают в избиении со смертельным исходом 35-летнего знакомого. По данным следствия, во время конфликта он нанес потерпевшему многочисленные удары садовой мотыгой.

Об этом говорится в постановлении Центрального районного суда Николаева.

Ранее сообщалось, что 7 августа около 08:00 поступило сообщение об обнаружении тела мужчины во дворе садового дома в Николаеве. По данным полиции, накануне между двумя знакомыми во время застолья возникла ссора, после чего 52-летний мужчина избил другого.

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Как отмечается в постановлении суда, подозреваемый является военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть.

Согласно материалам дела, мужчины находились на территории одного из дачных участков садового товарищества в Николаеве. Во время конфликта подозреваемый нанес знакомому многочисленные удары садовой мотыгой по области шеи, туловища и грудной клетки.

В результате избиения потерпевший получил тупую травму шеи, механическую асфиксию и переломы ребер. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Действия подозреваемого квалифицировали по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего».

Во время судебного заседания защитник просил избрать для мужчины меру пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемый поддержал позицию адвоката.

Однако следственный судья постановил взять мужчину под стражу. Размер залога суд не определял.

Напомним, в прошлом месяце в Николаеве ссора в доме между двумя женщинами переросла в нанесение ранений. Одна из женщин нанесла другой удар ножом в живот. Следователи сообщили ей о подозрении. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

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