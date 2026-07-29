В Первомайске временно отключат газ из-за ремонта сетей. Иллюстративное фото: НикВести

В Первомайске с 29 по 31 июля временно приостановят газоснабжение. Там будут проводить плановый ремонт.

Об этом сообщили в Николаевском филиале «Газмережі».

Газоснабжение будет перекрыто на улице Подгороднянское шоссе. Ремонт начнутся в 8 утра 29 июля и продлятся до 17:00 31 июля.

«Работы проводятся для обеспечения надлежащего технического состояния сетей и безопасной подачи природного газа потребителям. Газоснабжение будет восстановлено по мере выполнения запланированных работ», — говорится в сообщении.

Жителей просят перекрыть краны на газопроводах и впускать газовиков в квартиры. Также пояснили, что будут восстанавливать газоснабжение, когда жители будут у себя дома.

Ранее сообщалось, что жителей Баштанки предупредили о прекращении газоснабжения с 20 июля. Газовые службы будут проводить ремонтные работы. А начать подключение абонентов планируется с 6 августа.