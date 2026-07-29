 В Первомайске временно отключат газ из-за ремонта сетей

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Главная Новости Общество 10:18, 29 июля, 2026

В Первомайске временно отключат газ из-за ремонта сетей

У Первомайську тимчасово відключать газ через ремонт мереж. Ілюстративне фото: НикВестиВ Первомайске временно отключат газ из-за ремонта сетей. Иллюстративное фото: НикВести

В Первомайске с 29 по 31 июля временно приостановят газоснабжение. Там будут проводить плановый ремонт.

Об этом сообщили в Николаевском филиале «Газмережі».

Газоснабжение будет перекрыто на улице Подгороднянское шоссе. Ремонт начнутся в 8 утра 29 июля и продлятся до 17:00 31 июля.

«Работы проводятся для обеспечения надлежащего технического состояния сетей и безопасной подачи природного газа потребителям. Газоснабжение будет восстановлено по мере выполнения запланированных работ», — говорится в сообщении.

Жителей просят перекрыть краны на газопроводах и впускать газовиков в квартиры. Также пояснили, что будут восстанавливать газоснабжение, когда жители будут у себя дома.

Ранее сообщалось, что жителей Баштанки предупредили о прекращении газоснабжения с 20 июля. Газовые службы будут проводить ремонтные работы. А начать подключение абонентов планируется с 6 августа.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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