ТатоХаб Николаев: открыты для ветеранов
- Пресс-релиз
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- ТатоХаб
В Николаеве пространство ТатоХаб открыто не только для будущих и нынешних пап, но и для ветеранов.
О запросе ветеранского сообщества и возможностях, предоставляемых в рамках проекта, читайте в материале.
— В гражданской жизни ветераны заново учатся жить. У них всё по-новому: отношения в семье, восстановление контактов с детьми, трудоустройство. Даже восприятие себя меняется. В ТатоХабе мы создаем дружеское пространство для социализации ветеранов. Идём навстречу запросу: побыть «здесь и сейчас», поговорить в кругу товарищей, сделать что-то своими руками и тем самым отвлечься от навязчивых мыслей, — рассказывает психолог «ТатоХаба» Люба Иващенко.
По словам психолога, каждая группа, с которой работают в ТатоХабе, не похожа на другую.
— Сначала все чувствуют себя неловко, вопросов к психологу у них нет, рисовать не умеют. А потом в атмосфере доверия сами предлагают, чем займёмся на следующей встрече: лепка из глины, арт-терапия, резьба, создание коллажей, настольные игры или даже кулинарные мастер-классы. Мы откликаемся на каждое предложение, — рассказала она.
Пространство на постоянной основе сотрудничает с муниципальными учреждениями города, которые предоставляют реабилитационные и восстановительные услуги ветеранам.
— Если ветераны не могут приехать к нам — мы собираем группы в учреждениях, где они проходят лечение или реабилитацию. Уже сложилось тесное сотрудничество с областным госпиталем ветеранов войны и областным центром психического здоровья. У нас есть амбициозные планы встречаться с ветеранами и в районах Николаевской области, — отмечает координатор проекта Елена Ботвинцева.
— Каждый ветеран может обратиться к нам в любой социальной сети (у нас есть Instagram, Facebook, Telegram). Мы оперативно отвечаем и готовы предоставлять психологические услуги как групповые, так и индивидуальные. Кстати, если ветеран не может прийти на консультацию, мы проводим консультации онлайн, — рассказывает специалист по коммуникациям ТатоХаба Юлия Вознюк.
Следить за новостями и анонсами мероприятий ТатоХаб Николаев можно на страницах проекта в социальных сетях:
Facebook:
www.facebook.com/share/19GM5M8gSV/?mibextid=wwXIfr
Instagram:
instagram.com/tatohubmyk
Telegram:
https://t.me/+E3QX0zllWGBhZTli
По вопросам участия в мероприятиях или сотрудничества с ТатоХаб Николаев можно обращаться по телефону +380 93 433 16 51 или по электронной почте [email protected].
Проект ТатоХаб Николаев реализуется ОО «Успешная женщина» в рамках проекта «Пути восстановления: Построение устойчивости общин на основе эгалитарных подходов» при поддержке UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения в Украине, в партнерстве с Офисом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции при финансовой поддержке Швеции.
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Содержание материала является исключительной ответственностью автора, выступающего в лице: ТатоХаб
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