 ТатоХаб Николаев: открыты для ветеранов

  • среда

    26 августа, 2026

  • 23.4°
    Пасмурно

    Николаев

  • 26 августа , 2026 среда

  • Николаев • 23.4° Пасмурно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 13:20, 26 августа, 2026

ТатоХаб Николаев: открыты для ветеранов

В Николаеве пространство ТатоХаб открыто не только для будущих и нынешних пап, но и для ветеранов.

О запросе ветеранского сообщества и возможностях, предоставляемых в рамках проекта, читайте в материале.

— В гражданской жизни ветераны заново учатся жить. У них всё по-новому: отношения в семье, восстановление контактов с детьми, трудоустройство. Даже восприятие себя меняется. В ТатоХабе мы создаем дружеское пространство для социализации ветеранов. Идём навстречу запросу: побыть «здесь и сейчас», поговорить в кругу товарищей, сделать что-то своими руками и тем самым отвлечься от навязчивых мыслей, — рассказывает психолог «ТатоХаба» Люба Иващенко.

По словам психолога, каждая группа, с которой работают в ТатоХабе, не похожа на другую.

— Сначала все чувствуют себя неловко, вопросов к психологу у них нет, рисовать не умеют. А потом в атмосфере доверия сами предлагают, чем займёмся на следующей встрече: лепка из глины, арт-терапия, резьба, создание коллажей, настольные игры или даже кулинарные мастер-классы. Мы откликаемся на каждое предложение, — рассказала она.

Реклама

Пространство на постоянной основе сотрудничает с муниципальными учреждениями города, которые предоставляют реабилитационные и восстановительные услуги ветеранам.

— Если ветераны не могут приехать к нам — мы собираем группы в учреждениях, где они проходят лечение или реабилитацию. Уже сложилось тесное сотрудничество с областным госпиталем ветеранов войны и областным центром психического здоровья. У нас есть амбициозные планы встречаться с ветеранами и в районах Николаевской области, — отмечает координатор проекта Елена Ботвинцева.

— Каждый ветеран может обратиться к нам в любой социальной сети (у нас есть Instagram, Facebook, Telegram). Мы оперативно отвечаем и готовы предоставлять психологические услуги как групповые, так и индивидуальные. Кстати, если ветеран не может прийти на консультацию, мы проводим консультации онлайн, — рассказывает специалист по коммуникациям ТатоХаба Юлия Вознюк.

Следить за новостями и анонсами мероприятий ТатоХаб Николаев можно на страницах проекта в социальных сетях:

Facebook:
www.facebook.com/share/19GM5M8gSV/?mibextid=wwXIfr

Instagram:
instagram.com/tatohubmyk

Telegram:
https://t.me/+E3QX0zllWGBhZTli

По вопросам участия в мероприятиях или сотрудничества с ТатоХаб Николаев можно обращаться по телефону +380 93 433 16 51 или по электронной почте [email protected].

Проект ТатоХаб Николаев реализуется ОО «Успешная женщина» в рамках проекта «Пути восстановления: Построение устойчивости общин на основе эгалитарных подходов» при поддержке UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения в Украине, в партнерстве с Офисом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции при финансовой поддержке Швеции.



В соответствии с Законами Украины «О медиа» и «О рекламе», данный материал был опубликован либо на правах рекламы, либо в партнёрстве с ЧП «НикВести Продакшн» и официальным органом государственной власти, местного самоуправления, общественной организацией, предприятием, учреждением или организацией, осуществляющими хозяйственную деятельность, частным или юридическим лицом, выступающим партнёром в рамках информационного сотрудничества, либо через уполномоченное лицо или хозяйствующий субъект, который на договорных основаниях размещает материалы на онлайн-медиа «НикВести» (регистрационный номер R-40-00984).

Содержание материала является исключительной ответственностью автора, выступающего в лице: ТатоХаб

Реклама
Читайте также:
новости
В программу развития ЖКХ Николаева планируется включить финансирование утилизации батареек и предусмотреть переработку строительного мусора

Алена Коханчук
новости
Исполком определил, какие школы будут работать в очном и дистанционном форматах в Николаеве

Юлия Лукьяненко
новости
КП «Свой дом» в Николаеве планируют передать 8 квартир — их отремонтируют для переселенцев

Юлия Лукьяненко
новости
Вице-премьер Ченцов поручил Минфину рассмотреть просьбу Николаева о выделении дополнительной дотации в размере ₴1,18 млрд

Алина Квитко
новости
После решения суда депутаты переизбрали секретаря и заместителя главы комиссии по вопросам ЖКХ горсовета Николаева

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

КП «Свой дом» в Николаеве планируют передать 8 квартир — их отремонтируют для переселенцев

В кафедральном соборе Николаева объяснили, почему без разрешения ремонтируют фасад храма

6 часов назад

Николаев передал два автомобиля военным, защищающим небо над городом

Главное сегодня