11 детей, эвакуированных из Николаева, адаптировались в детском доме в Ровенской области
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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Одиннадцать детей в возрасте до двух лет, которых эвакуировали из Николаева в Центр медицинской реабилитации и паллиативной помощи в Ровенской области, успешно адаптировались к новым условиям и чувствуют себя хорошо.
Об этом сообщает «Суспільне Рівне».
Сейчас они находятся под круглосуточным наблюдением специалистов учреждения. По словам медсестры Ирины Семенчук, малышам понадобилось около двух недель, чтобы привыкнуть к новому распорядку дня и персоналу.
Перевод состоялся по просьбе Николаевской областной военной администрации из-за невозможности оказать соответствующую помощь на базе местных учреждений.
Как отметил директор областного департамента здравоохранения Олег Вивсянник, соответствующую услугу оплачивает Национальная служба здравоохранения, а учреждение в Ровенской области располагает свободными местами для таких пациентов.
По информации генерального директора центра Оксаны Дзюбук, двое из эвакуированных детей уже имеют соответствующий юридический статус, а в отношении остальных в судах продолжаются рассмотрения дел о лишении родительских прав.
Они могут оставаться в учреждении до года в рамках программы медицинских гарантий, однако в дальнейшем их планируется передать в семейные формы воспитания. Всего в этом центре сейчас находятся 23 ребенка, лишенных родительской опеки.
Напомним, что 10 февраля Верховная Рада в целом приняла законопроект № 12353, который позволяет полиции эвакуировать детей с территорий активных боевых действий без согласия их родителей или законных представителей и передавать их органам опеки и попечительства.
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