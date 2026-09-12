дронов На АЗС тестируют систему, которая будет заблаговременно предупреждать о дронах. Фото: Telegram-канал премьер-министра Сергея Корецкого

В Украине тестируют программное решение, которое должно предупреждать персонал и посетителей автозаправочных комплексов о приближении вражеских дронов.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий после экстренного совещания с операторами рынка и представителями Минэнерго, Минэкономики, Минфина, Мининфраструктуры, СНБО, ГСЧС и МВД.

По его словам, система позволит определять направление движения дронов и заблаговременно предупреждать об угрозе. Сейчас её тестируют на автозаправочных комплексах. Правительство планирует после этого подключить к системе и другие предприятия.

Реклама

«Уже тестируем программное решение, которое позволит отслеживать направление движения дронов и заблаговременно реагировать на угрозу», — сообщил Сергей Корецкий.

В ходе совещания также обсудили запасы нефтепродуктов, логистику и цены на топливо. По словам премьера, из-за событий на Ближнем Востоке и перебоев в мировых цепочках поставок растут цены на нефть, что сказывается и на украинском рынке.

Правительство также планирует упростить таможенные процедуры для бензовозов, как это было в 2022 году, и выработать решения относительно железнодорожных перевозок.

Сергей Корецкий заявил, что правительство и в дальнейшем будет регулярно координировать действия с представителями топливного бизнеса.

Напомним, что Кабинет Министров запустил эксперимент по подземному хранению части минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. Он будет действовать в период военного положения, но не дольше двух лет.