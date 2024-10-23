«Ми не чекали поки це зроблять за нас»: як лише за рік «Нібулон» розмінував 98% своїх полів на Миколаївщині

Компанія «Нібулон» власними силами розмінувала 98% своїх полів на Миколаївщині, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

На сьогодні в Україні зареєстровано 57 операторів протимінної діяльності, які можуть ліцензовано виходити в поля та здійснювати розмінування. Один з них – компанія «Нібулон». Вона стала першою серед українських агровиробників, що отримала дозвіл на розмінування сільськогосподарських земель.

За понад рік цієї роботи компанії вдалося обстежити та розмінувати майже усі свої потенційно небезпечні землі у Миколаївській області. Однак більша частина полів компанії досі знаходиться в окупації – це землі Харківської та Луганської областей.

Про шлях компанії «Нібулон» до гуманітарного розмінування земель, допомогу міжнародних партнерів та розмінування Миколаївської області – читайте у матеріалі «МикВісті».

За рік «Нібулон» розмінував 5 тисяч гектар

Рішення зайнятися гуманітарним розмінуванням полів у компанії «Нібулон» ухвалили майже два роки тому – у лютому 2023 року. Однак спочатку для цього треба було пройти відповідну сертифікацію, основні критерії якої: наявність матеріально-технічної бази та досвідчених саперів.

«На сьогодні операторів протимінної діяльності досить багато, а якщо бути точним то 57. А коли ми ухвалювали рішення про створення оператора, то їх можна було порахувати на пальцях однієї руки. Тому ми вирішили не чекати, поки держава зробить це замість нас, а самостійно сертифікували НТО (нетехнічне обстеження територій, – прим.)», – розповів «МикВісті» директор із взаємодії з органами влади компанії «Нібулон» Михайло Різак.

Директор із взаємодії з органами влади та сталого розвитку компанії «Нібулон» Михайло Різак, фото: Latifundist

Цим питанням зайнявся новостворений відділ компанії з розмінування. І вже за два місяці його роботи, у квітні 2023 року, «Нібулон» став оператором протимінної діяльності та отримав сертифікат на нетехнічне обстеження територій від Центру протимінної діяльності Міністерства оборони України. Сертифікат НТО дозволив компанії збирати та аналізувати інформацію щодо стану території для того, щоб надалі класифікувати її за статусом небезпеки.

Першочергово «Нібулон» почав обстежувати поля деокупованого Снігурівського району, розповів Михайло Різак. Це понад 5 тисяч гектарів, з яких забрудненими виявилися менш як 2%, додав він. На цих полях вирощують такі культури, як соняшник, ріпак, озима пшениця та озима ячмінь.

«В основному наші земельні ділянки – це місця, де відбувались бойові дії з застосуванням «Градів», артилерійських снарядів та мінометних мін. Тобто були вирви, десь пролітали дрони», – прокоментував стан полів на початок розмінування Михайло Різак.

Компанія «Нібулон» власними силами розмінувала 98% своїх полів на Миколаївщині, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Сьогодні «великою складністю» у компанії називають випадки повторного засмічення полів ворожими дронами, які досі продовжують літати над Україною.

«Випадків з ударними дронами у нас не було, але були випадки з розвідувальними. Тобто розвідувальні безпілотники падали на наші земельні ділянки», – уточнив Михайло Різак.

Ще однією проблемою в компанії називають чорних саперів, які «розміновують» поля без ліцензії. Вони не співпрацюють з органами влади і не мають практичного досвіду знешкодження та перевезення вибухонебезпечних предметів, уточнив Михайло Різак.

«Ми спостерігаємо, що деякі чорні сапери підкидають ВНП, з якими вони не мають практичного досвіду роботи на земельні ділянки інших операторів протимінної діяльності. Це можуть бути фермери, не сертифіковані оператори, які не можуть співпрацювати в правовому полі з ДСНС та іншими операторами. Тобто це фактично фізичні особи, які на свій страх і ризик здійснюють, так би мовити, протимінну діяльність. Є випадки, коли фермер наймає фізичних осіб без досвіду, але які декларують досвід. Тобто у них ніхто не перевіряв цей досвід, вони не сертифіковані як оператор протимінної діяльності. І вони там вже здійснюють певні види діяльності», – розповів директор із взаємодії з органами влади компанії «Нібулон» Михайло Різак.

Машина для розмінування GCS-200 компанії «Нібулон», жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Але попри це за рік роботи «Нібулон» обстежив усі свої потенційно небезпечні поля і повернув в обробіток 98% їх територій, повідомив Михайло Різак. Це 5,5 тисячі гектар у Снігурівській, Широківській, Новопавлівській та Новопетрівській територіальних громадах.

«Загалом потенційно небезпечними від самого початку війни у нас було 25,5 тисячі гектар. З них 20 тисяч гектар досі знаходиться в тимчасовій окупації. Тобто в нас немає доступу до них. Це землі філії Куп'янська, Харківської та Луганської областей», – додав Михайло Різак.

Станом на жовтень 2024 року компанії залишилось розмінувати лише 2% своїх полів Миколаївської області. Це 134,5 гектара земель у Широківській територіальній громаді.

«Ми на 100% вклалися у строки і виконали план повернення в земельний обробіток частини своєї філії. Треба ще розуміти, що «Нібулон» – це компанія, яка експортує лише 5% власно вирощеної сільськогосподарської продукції, інші 95% – це малі та середні фермери, тобто близько 3500 малих та середніх фермерів, які продають нам продукцію. Ми зацікавлені у тому, щоб ці фермери якнайшвидше повернулися до обробітку землі», – розповів він.

Машина для розмінування GCS-200 компанії «Нібулон», жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Наразі «Нібулон» обраховує загальні збитки, які компанія зазнала від початку повномасштабної війни. Попередньо ця сума досягає близько 500 мільйонів доларів, повідомив він.

«А конкретно по замінованим територіями ми зможемо сказати, коли експерти вже фіналізують цей звіт і ми зможемо публічно вийти з детальним розподілом всіх збитків. Але наша компанія, напевно, та компанія, яка зазнала найбільших збитків», – додав Михайло Різак.

Хто і як розміновує поля?

«Кожна земельна ділянка – це індивідуальний кейс», каже директор із взаємодії з органами влади компанії «Нібулон» Михайло Різак. Адже для того, щоб почати розміновувати поля треба насамперед з'ясувати, які з усіх потенційно небезпечних територій є дійсно замінованими.

Для цього «Нібулон» проводить нетехнічне обстеження земель. Тобто спеціалісти компанії збирають інформацію про потенційно засмічену територію: спілкуються зі свідками, місцевим населенням, військовими частинами, які перебували в цих локаціях, а також з'ясовують, які види бойових дій там тривали, які види снарядів там застосовувались.

Машина для розмінування GCS-200 компанії «Нібулон», жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Після цього сапери проводять технічне обстеження земель. Це наступний етап, під час якого територію обстежують пошуковим обладнанням.

Загалом у компанії працює 12 саперів, які мають потрібну для розмінування ліцензію. Усі вони «мали практичний досвід у військових частинах або органах влади», пояснив Михайло Різак.

«Вся наша група саперів забезпечена бронежилетами відповідного для сертифікації класу, металошукачами, а також іншими елементами», – додав він.

Наразі близько 150 працівників «Нібулону» проходять навчання з нетехнічного обстеження територій.

«Ми ухвалили рішення масштабувати цю діяльність, оскільки бачимо що загроза досить висока і держава не справляється без активної участі операторів протимінної діяльності і соціально відповідальних компаній», – пояснив Михайло Різак.

Компанія «Нібулон» власними силами розмінувала 98% своїх полів на Миколаївщині, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

А з підривом, перевезенням та утилізацією вибухонебезпечних предметів саперам «Нібулону» допомагають спеціалісти Державної служби з надзвичайних ситуацій, оскільки компанія наразі ще немає відповідної ліцензії.

«На сьогоднішній день ми взаємодіємо з ДСНС, в силу того, що ми не сертифіковані на перевезення, підрив та утилізацію», – уточнив Михайло Різак.

Машини для розмінування допоміг купити уряд Німеччини

Вже для механізованого розмінування полів «Нібулон» використовує спецмашини німецько-швейцарського виробника GCS-200. Наразі їх у компанії налічується чотири.

«Не можна сказати, що цього мало чи багато. Ми оператор, який має одну з найбільших кількість машин для розуміння. Ще рік тому вся Україна мала 36 машин, у нас було дві. Сьогодні – близько 100 машин, а у нас – 4 машини. Тобто ми маємо досить значну роль. Але є оператори, які мають і більше – близько 7 машин», – пояснив директор із взаємодії з органами влади компанії «Нібулон».

Машина для розмінування GCS-200 компанії «Нібулон», жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Машини для розмінування вдалося придбати за підтримки уряду Німеччини на основі співфінансування у розмірі 50%. Загалом «Нібулон» планує направити 9,6 мільйона євро на роботу з розмінування полів. Це фінансування, яке компанія отримала за проєктом Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини «DeveloPPP» до 2025 року.

«Ці кошти передбачають закупівлю машин розмінування та інші витрати. Зокрема, для повноцінної роботи в полі, крім самих саперів, потрібен супроводжуючий персонал. Це автомобілі та команда швидкої медичної допомоги, щоб мінімізувати ризики втрати життя та здоров'я наших саперів», – уточнив Михайло Різак.

Машина для розмінування GCS-200 компанії «Нібулон», жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Усі чотири машини для розмінування мають дистанційне управління. Тобто сапер знаходиться у безпечній зоні – до кілометра відстані від спецтехніки, пояснив він.

«Але у нас унікальний випадок. Україна продовжує розміновувати в період активних бойових і у нас досить активна робота елементів радіоелектронної боротьби – РЕБів. Через це керованість з необхідною точністю звужується до кілометра», – додав він.

«Нібулон» допомагає фермерам розміновувати їх поля

Після запуску ринку розмінування сільгоспземель компанія «Нібулон» почала брати участь у тендерах як оператор протимінної діяльності.

Фермери подають заявки на розмінування власних полів, з них формується відповідний реєстр і у порядку черги Центр гуманітарного розмінування оголошує тендери на розмінування сільгоспземель. У 2024 році з державного бюджету на розмінування фермерських полів виділили 3 мільярди гривень.

Машина для розмінування GCS-200 компанії «Нібулон», жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Наразі «Нібулон» бере участь у тендерах на розмінування полів у чотирьох областях: Миколаївській області, Запорізькій області, Дніпропетровській області та Херсонській області.

Однак для того, щоб стати повноцінним учасником тендеру «Нібулон» планує сертифікуватися на підрив та перевезення ВНП. Наразі з цим компанії допомагають спеціалісти ДСНС.

«До торгів ми не здійснювали сертифікацію цього процесу з однієї простої причини: в нас досить якісна, як і в будь-якого іншого оператора, взаємодія з ДСНС. Але оскільки на тендерах не можна заявляти просто взаємодію з ДСНС, ми співпрацюємо з іншими операторами, які сертифіковані на цей процес, щоб брати участь», – розповів Михайло Різак.

Отримати сертифікат на цей вид діяльності у компанії розраховують, як каже директор із взаємодії з органами влади, «в найближчому майбутньому»: «Я гадаю, що це буде приблизно весна 2025 року. Ми сертифікуємося, щоб забезпечувати повний цикл надання послуг».

Бойченко Юлія, «МикВісті»