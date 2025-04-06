Зруйновано три приватних будинки: комунальники ліквідовують наслідки нічної атаки Миколаєва
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- Аліна Квітко
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11:13, 06 квітня, 2025
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Внаслідок нічної атаки по Миколаєву зруйновано три приватні житлові будинки. На місцях прильотів із самого ранку працюють комунальні служби.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Як відомо, вчора, 5 квітня, Миколаїв зазнав удару дронами Shahed 131/136. Внаслідок цього зруйновано три приватних будинки та ще понад 30 будівель зазнали пошкоджень.
До ліквідації наслідків залучено бригади підприємств «ЕЛУ автодоріг», «Парки», «Миколаївкомунтранс», «Пілот» та районна адміністрація.
— З огляду на погіршення погоди, ми додатково залучили працівників інших підприємств, аби якнайшвидше накрити дахи, забити вікна та навести лад на подвір’ях. Я вдячний кожному, хто сьогодні вийшов працювати та допомагає! – повідомив Олександр Сєнкевич.
Крім самого міста, атак зазнали і громади Миколаївського району. Учора, 5 квітня, російські дрони типу FPV чотири рази атакували Куцурубську громаду. Постраждалих немає. Ще один дрон вдарив по акваторії Очаківської громади також без постраждалих.
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