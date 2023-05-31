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Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (раніше САД, — прим.) оголосила тендер на послуги зі встановлення дорожніх знаків в регіоні. За роботи планують заплатити 18 мільйонів 731 тисячу 774 гривні.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Початок аукціону запланований на 13 червня. Переможець повинен буде виконати роботи до 20 грудня 2023 року.

У технічному завданні йде мова про встановлення 730 дорожніх знаків різної форми, а також понад 1600 квадратних метрів щитів і табличок до них. Крім того, виконавець робіт має встановити 7442 метри опор для дорожніх знаків. Замінити 400 напрямних стовпчика, вирівняти 500 опор та ще 700 пофарбувати.

Раніше Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області оголосила тендер на капітальний ремонт мосту під селом Калинівка.

Також шукають підрядника на проведення робіт з будівництва нового мосту у Вознесенську, який був зруйнований минулого року під час боїв з російськими військами за місто. Очікувана вартість робіт, які планується виконати до кінця серпня 2024 року, становить 449 мільйонів гривень.