Держаудитслужба Миколаївщини впродовж січня-травня 2023 року провела моніторинг закупівель, під час якого було знайдено порушень на суму понад 260,6 мільйонів гривень.
Про це йдеться в повідомленні Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області.
Загалом, Держаудитслужба перевірила 144 процедури на загальну суму 420,2 мільйона гривень. Більша половина з них пройшли з порушеннями.
— За результатами проведених моніторингів замовники відмінили торги по 19 процедурах на суму 23,9 млн грн та розірвали 21 договір на суму 62,4 млн грн. Перевірками закупівель охоплено 29 процедур закупівель на суму 82,3 млн грн. Порушення законодавства щодо безпідставного збільшення ціни за одиницю товару, нестачі, нецільові та інші незаконні витрати встановлено при виконанні 9 договорів на загальну суму понад 13 млн грн, - йдеться в повідомленні.
Так, матеріали 7 перевірок закупівель були передані до правоохоронних органів, за їхнім розглядом розпочато 3 досудові розслідування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КП «Миколаївелектротранс» переплатило за мобільні бомбосховища на зупинках громадського транспорту 5 млн 834 тис. 270 гривень.
Пізніше, на комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» запевнили, що вони не допускали порушень на 5,8 мільйона гривень під час закупівлі мобільних бомбосховищ на зупинках громадського транспорту. Державні аудитори перевірили їхню закупівлю зупинок-укриттів і підтвердили в своєму акті, що підприємство не допустило порушень під час укладання договору та встановлення конструкцій.
Держаудитслужба Миколаївщини впродовж січня-травня 2023 року провела моніторинг закупівель, під час якого було знайдено порушень на суму понад 260,6 мільйонів гривень.
Про це йдеться в повідомленні Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області.
Загалом, Держаудитслужба перевірила 144 процедури на загальну суму 420,2 мільйона гривень. Більша половина з них пройшли з порушеннями.
— За результатами проведених моніторингів замовники відмінили торги по 19 процедурах на суму 23,9 млн грн та розірвали 21 договір на суму 62,4 млн грн. Перевірками закупівель охоплено 29 процедур закупівель на суму 82,3 млн грн. Порушення законодавства щодо безпідставного збільшення ціни за одиницю товару, нестачі, нецільові та інші незаконні витрати встановлено при виконанні 9 договорів на загальну суму понад 13 млн грн, - йдеться в повідомленні.
Так, матеріали 7 перевірок закупівель були передані до правоохоронних органів, за їхнім розглядом розпочато 3 досудові розслідування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КП «Миколаївелектротранс» переплатило за мобільні бомбосховища на зупинках громадського транспорту 5 млн 834 тис. 270 гривень.
Пізніше, на комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» запевнили, що вони не допускали порушень на 5,8 мільйона гривень під час закупівлі мобільних бомбосховищ на зупинках громадського транспорту. Державні аудитори перевірили їхню закупівлю зупинок-укриттів і підтвердили в своєму акті, що підприємство не допустило порушень під час укладання договору та встановлення конструкцій.