У січні може статися погіршення якості води у системі централізованого водопостачання Миколаєва, що пов'язано з наслідками підриву Каховської греблі.

Про це сказав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв’ю «Укрінформу».

«Можливо, це (погіршення якості водопровідної води у місті Миколаєві, – прим.) станеться десь у січні. Ми попередимо, якщо це станеться», – сказав Віталій Кім.

За його словами, зараз триває робота над тим, щоб пом’якшити ситуацію: розчищаються русла, виконується низка інших технічних робіт, зокрема й на території інших регіонів.

Раніше повідомлялося, що питанням відновлення подачі питної води до Миколаєва наразі займається особисто президент Володимир Зеленський.

Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав зберігати інформаційну тишу навколо питання відновлення подачі питної води миколаївцям.

На брифінгу, 6 червня 2023 року, голова Миколаївської ОВА говорив, що за 10 днів у Миколаєві має покращитися якість води. На його думку, підняття рівня річок, з яких здійснюється водозабір для Миколаєва мало позитивно вплинути на якість води.

Після цього Кабмін виділив 120 мільйонів гривень для забезпечення жителів Миколаєва питною водою. З приводу цього заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що наразі розглядаються три можливі варіанти подачі води місту. Водночас він додав, що до закінчення бойових дій на півдні в Миколаєві не зможуть відновити повноцінне водопостачання питної води.

У липні 2023 року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич висловив сподівання, що через місяць з кранів у квартирах миколаївців тектиме питна вода. Однак цього не сталося — мер повідомив про проблеми з водозабезпеченням у Кривому Розі після підриву Каховської дамби.

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