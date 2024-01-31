Миколаївець виловлював сітками рибу на річці Інгул. Фото: Нацполіція

На Миколаївщині 38-річний місцевий мешканець порушивши правила рибальства незаконно виловлював рибу сітками на річці Інгул, чим завдав шкоди довкіллю на 44 тисячі 880 гривень.

Про це повідомила поліція Миколаївської області.

Як зазначається, з двох ліскових сіток правоохоронці вилучили 25 карасів та по одному лящу й сазану. Сітки у рибалки вилучили, а рибу передали на зберігання працівникам рибоохоронного патруля.

Відносно чоловіка інспектори державного агентства меліорації та рибного господарства склали адмінпротокол за частиною 4 статті 85 КУпАП «Порушення правил використання об’єктів тваринного світу». У подальшому адмінматеріали будуть направленні до суду для прийняття законного рішення.

Миколаївець виловлював сітками рибу на річці Інгул. Фото: Нацполіція Миколаївець виловлював сітками рибу на річці Інгул. Фото: Нацполіція

У поліції нагадали, що риболовля у осінньо-зимовий період дозволяється виключно поза межами зимувальних ям та лише зимовими вудками. При цьому загальна кількість гачків не повинна бути більше семи на одного рибалку.

Як відомо, закон забороняє використання одинарних зʼєднаних між собою подвійних і потрійних гачків без мормишки, природної або штучної приманки та риболовлі за допомогою багренії.

«Також рибалкам слід памʼятати про засоби для вимірювання маси та довжини риби. Наприклад, добова норма вилову становить 3 кілограми плюс одна особина, розмір якої перевищує мінімальний дозволений для вилову», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 січня на Миколаївщині поліція затримала трьох чоловіків, які на річці за допомогою сіток незаконно виловлювали рибу. За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків становить понад 160 тисячі гривень.