На Миколаївщині затримали браконьєра, який виловив риби на майже пів мільйона гривень. Фото: Нацполіція

У селі Осетрівка Миколаївського району 17 вересня поліція затримала чоловіка, який за допомогою сіток незаконно ловив рибу в акваторії Березанського лиману.

Про це повідомляє Головне управляння Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що чоловік виловив 183 рибини, тим самим завдав державі збитків на 495 992 гривень.

Поліцейські вилучили ліскову сітку, 93 судака, 67 кефалей, 13 бичків зеленчака та 10 тараней. Вилучений біоресурс вони передали на відповідальне зберігання рибоохоронному господарству.

Слідчі поліції розпочали досудове розслідування, що передбачає частина 1 статті 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом».

Чоловіку загрожує покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у селі Лимани Миколаївського району 11 вересня поліція разом із представниками рибоохоронного патруля затримала чоловіка, який за допомогою сіток незаконно ловив рибу.