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₴270 тисяч збитків: миколаївська поліція затримала незаконного ловця раків

Незаконний вилов раків. Фото: відділ комунікації поліції Миколаївської області.Незаконний вилов раків. Фото: відділ комунікації поліції Миколаївської області.

На Миколаївщині поліція затримала рибалку, який незаконно виловив 81 рака. Браконьєр завдав збитків на майже 270 тис грн, тепер йому загрожує позбавлення волі до трьох років.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Вечірній рейд по річці Інгул поблизу села Воскресенськ проводили співробітники підрозділу поліції на воді управління превентивної діяльності обласного главку поліції спільно із представниками рибоохоронного патруля.

Як зазначили у відомстві, ловцю загрожує позбавлення волі до трьох років. Крім того, за попередніми підрахунками, сума збитків державі склала 269 892 гривні. В поліції нагадали, що дозволяється лише любительський лов раків.

«На одну людину упродовж доби дозволяється впіймати 30 раків. При цьому мінімальний розмір рака, який дозволено ловити рибалкам становить 9-11 сантиметрів, в залежності від водойм», — зазначили в поліції.

Правоохоронці повідомили, що незаконний улов передали на зберігання до рибоохоронного господарства. 

Раніше поліція затримала чоловіка, який за допомогою сіток незаконно ловив рибу в акваторії Березанського лиману.

Нагадаємо, що поліція разом із представниками рибоохоронного патруля затримала чоловіка, який за допомогою сіток незаконно ловив рибу.

Крім того, поліцейські викрили двох рибалок, які незаконно виловили рибу та креветки.

Нагадаємо, Одеса виявилася серед основних регіонів, де активно йде незаконна торгівля червонокнижними осетровими краєвидами.

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